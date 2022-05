Una anciana roba una chaqueta en exhibición en el Museo Picasso de París y la lleva a una modista para que se la deje a medida

La mujer aseguró no haberse dado cuenta de que la prenda de vestir era una obra artística.

Una mujer de 72 años robó del Museo Picasso de París una obra de arte que consistía en una chaqueta azul colgada de la pared y luego la llevó a una modista para que la modificara y se la dejara a medida para poder ponérsela.

"Cuando el museo me dijo que la obra había sido robada, me sorprendió, pero era imposible imaginar la historia que siguió", declaró el artista catalán y autor de la muestra, Oriol Vilanova, citado por Art News este lunes.

Unos días después de haber cometido el acto vandálico, a fines del pasado marzo, la mujer, que había sido captada por una cámara de vigilancia poniendo la chaqueta en su bolso, regresó al museo y fue arrestada por los agentes de Policía que se encontraban en el lugar buscando pruebas del robo, recoge Le Parisien.

La jubilada confesó de inmediato su participación, pero aseguró no haberse dado cuenta de que el objeto era una obra de arte. Las autoridades registraron su domicilio y encontraron la prenda de vestir con las mangas cortas.

Luego de unas horas de interrogatorio, la Fiscalía dejó en libertad a la anciana con una advertencia y abandonó el caso. Sin embargo, la mujer ha sido puesta bajo tutela.

La obra de arte en cuestión consistía en llenar los bolsillos de una chaqueta azul con postales con imágenes de la obra de Picasso compradas en mercadillos y tiendas del museo, permitiendo a los participantes interactuar con ella.

"Siempre he exhibido esta obra de arte de la misma manera en otros museos sin ningún problema [ya que había] guardias que garantizaban su seguridad", afirmó Vilanova. "Si hubiera sido consciente del riesgo de robo [en el Museo Picasso], nunca la habría exhibido", manifestó, agregando que la culpable destruyó 150 postales.

Sin embargo, desde la institución cultural sostienen que le propusieron al autor exhibir la chaqueta de tal manera que fuera imposible descolgarla, pero Vilanova lo rechazó. "Esta opción no fue escogida por el artista porque el público no habría podido manipular la obra con facilidad. Quería que la gente pudiera manejar no solo las postales, sino también la chaqueta", subrayaron.

