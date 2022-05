Crisis migratoria y críticas al bloqueo: los ejes de la primera gira de López Obrador por Centroamérica y Cuba

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzará mañana una gira maratónica durante la cual en solo dos días visitará Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, y que culminará el próximo domingo en Cuba.

Uno de los temas más importantes del viaje es la crisis migratoria, ya que en los últimos años se han intensificado las caravanas de personas de los países centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano con la intención de llegar a EE.UU. de manera irregular.

De hecho, el pasado viernes López Obrador dialogó con el presidente estadounidense Joe Biden, a quien le insistió en la importancia de apoyar proyectos de desarrollo en la región para atenuar el problema de la pobreza que empuja a la gente a emigrar con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

"Hablamos del asunto migratorio, Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, de que hay que producir empleos en los países de Centroamérica. Le planteamos que hace falta que se invierta más", dijo este miércoles durante su conferencia de prensa diaria.

🗣️ #ConferenciaPresidente || El presidente @lopezobrador_ reprochó que Estados Unidos no ha destinado recursos suficientes para los programas de desarrollo en Centroamérica, con los que se busca frenar la migración. De ello habló vía telefónica con el presidente Joe Biden. pic.twitter.com/DwUIkD8fgn — IMER Noticias (@IMER_Noticias) May 4, 2022

También recordó que, durante el pasado Gobierno de Donald Trump, EE.UU. se comprometió a destinar 4.000 millones de dólares a un plan de ayuda para Centroamérica, pero en realidad hasta ahora no se ha invertido prácticamente nada.

"Ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se viera en la necesidad de emigrar", señaló López Obrador, quien destacó que, por el contrario, México sí está invirtiendo en la región en la medida de lo posible, en particular con 'Sembrando Vida', uno de los principales programas sociales de su Administración, que entrega apoyos económicos en comunidades vulnerables y que, además, apunta a combatir la degradación ambiental.

"En El Salvador, 10.000 productores están recibiendo apoyo del Gobierno de México para mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Vamos a hablar de eso ahora en la visita", dijo.

El presidente mexicano agregó que le insistió a Biden la importancia de incrementar las visas temporales de trabajo para ciudadanos centroamericanos, ya que EE.UU. necesita mano de obra y ello podría ordenar el flujo migratorio.

"Así podemos resolver o atemperar el fenómeno migratorio, pero así nomás, sellar fronteras con medidas prohibitivas, no es posible", advirtió.

Críticas

Por otra parte, el mandatario llegará a La Habana después de insistirle a Biden que la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles no puede excluir de ninguna manera a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

#Cuba agradece y comparte preguntas de @lopezobrador_ en #LaMañanera: "...cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos. ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¡De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? pic.twitter.com/Ahe2ejr0Kh — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2022

"Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie y que ya tiene que cambiar la política", aseguró López Obrador el pasado lunes, al referirse a las declaraciones de Brian A. Nichols, secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien consideró "improbable" convocar a dichos países a la cita continental.

"En América ya no podemos mantener la política de hace dos siglos. ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?", ironizó.

Además, López Obrador ya ha cuestionado en múltiples ocasiones el bloqueo de EE.UU., por lo que se prevé que ratificará su posición durante su visita a la isla.

La gira que comenzará mañana se realiza en medio de una fuerte expectativa, ya que López Obrador no suele salir al extranjero y ha dejado la política internacional por completo en manos del canciller Marcelo Ebrard. De hecho, en sus tres años y medio de Gobierno solo ha viajado en dos ocasiones a EE.UU.

En este caso, partirá acompañado de Ebrard y los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, y Marina, José Rafael Ojeda Durán. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo alcanzará el viernes en Honduras.

La agenda

López Obrador viajará el jueves a la tarde a Guatemala para reunirse con el presidente Alejandro Giammattei. Después de un encuentro privado, ambos ofrecerán un mensaje a la prensa.

Por la noche, el mandatario guatemalteco le ofrecerá al mexicano una cena de honor y al día siguiente López Obrador partirá hacia El Salvador, en donde se encontrará con el presidente Nayib Bukele.

Luego de una presentación conjunta que ambos realizarán ante los medios de comunicación, el mandatario mexicano se dirigirá a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro.

El sábado por la mañana viajará hacia Belice, en donde será recibido por el primer ministro John Briceño, con quien firmará una carta de intención para poner en marcha en ese país el programa 'Sembrando Vida'.

Ya en la tarde, López Obrador saldrá rumbo a La Habana, en donde pasará la noche. Las actividades oficiales comienzan el domingo, con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Luego será recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel.

La gira terminará esa misma noche, cuando López Obrador emprenda el regreso a México.