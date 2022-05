El rapero estadounidense Kidd Creole es condenado a 16 años de prisión por apuñalar a un hombre sin techo

El rapero estadounidense Nathaniel Glover, conocido como 'Kidd Creole', fue condenado este miércoles a 16 años de prisión por matar a puñaladas a un hombre sin hogar en hechos ocurridos en el 2017 en el distrito neoyorquino de Manhattan.

En agosto del 2017, Kidd Creole, ahora de 62 años, se cruzó por la calle con un hombre llamado John Jolly, de 55 años. Tras intercambiar algunas palabras, el rapero apuñaló al individuo en el torso, quien fue trasladado a un hospital y posteriormente falleció por las heridas. Al día siguiente, la Policía de Nueva York detuvo al artista en su casa en el Bronx.

Kidd Creole formó parte del grupo de hip-hop Grandmaster Flash and The Furious Five, formado a finales de la década de 1970, y que hizo historia en el 2007, tras convertirse en el primer conjunto de rap en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.