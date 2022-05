López Obrador responde con una canción de Los Tigres del Norte a la propuesta xenófoba del gobernador de Texas (y plantea una audaz alternativa)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó una canción de la popular banda Los Tigres del Norte para responder a las amenazas del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien busca invocar poderes de guerra y declarar como "invasores" a los migrantes que crucen la frontera sur de EE.UU.

"Ahí va toda la campaña en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, la xenofobia, el gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración. Es muy deshonesto, es una desproporción", dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina del 5 de mayo, en Puebla.

Sus declaraciones ocurren después de que el gobernador Abbott adelantara que iba a analizar la posibilidad de invocar poderes de guerra y ampliar sus poderes políticos para declarar una "invasión", ante la creciente llegada de migrantes de México hacia EE.UU.

Abbott podría hacerlo apelando a un artículo de la Constitución estadounidense, que señala que los estados no pueden participar en una guerra, excepto cuando "realmente son invadidos".

En respuesta, López Obrador refirió hoy la canción 'Somos más americanos' de Los Tigres del Norte y Zack de la Rocha (vocalista de la banda Rage Against the Machine) para responder a las amenazas del gobernador texano. El video de la canción fue reproducido durante la conferencia matutina.

"Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor.

Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador", dice la letra de la canción.

"Somos más americanos que todititos los gringos" remata la interpretación de Los Tigres del Norte.

Otra política migratoria

Tras avalar la letra de la canción de protesta, López Obrador consideró que el continente americano necesita una política migratoria que difiera a la "política hegemónica" impulsada por EE.UU.

"Además de América del Norte y Centroamérica, pensar en toda América, en todo el continente americano y esto va a demandar un cambio de política en América, ya no la misma política hegemónica de hace dos siglos, ya no las confrontaciones, buscar la unidad, la hermandad", dijo.

Sin embargo, cuestionó que intereses de algunos grupos, en alusión a las declaraciones del gobernador texano, hayan impedido cambiar la política dominante en materia migratoria.

"Como estos grupos minoritarios sacan provecho, trafican con el dolor de los pueblos, por eso no cambian esas viejas políticas, anacrónicas", señaló.

Hace unos días, el presidente mexicano pidió a Abbott que le bajara "una rayita" a sus altisonantes declaraciones sobre la migración: "Está bien que esté haciendo campaña, pero ¿cómo va a hablar de una invasión?".

El gobernador texano ordenó una serie de medidas como la implementación de retenes, patrullajes y otros operativos, de todos los vehículos que ingresen a Texas desde territorio mexicano, lo cual provocó una serie de retrasos y largas filas.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que estas medidas son una "extorsión" del gobernador Abbott contra varios estados del norte de México, cuyas economías están ligadas al flujo económico con EE.UU.