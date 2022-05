Josep Borrell afirma que el embargo al gas ruso en la UE "no está en discusión en este momento"

De acuerdo al representante de la diplomacia europea, no existe un mercado global de ese recurso, por lo que no puede ser sustituido por otro producto.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este miércoles que el bloque no podrá renunciar al gas ruso debido a las características de ese producto.

En una entrevista con la emisora española SER, el jefe de la diplomacia europea señaló que "el mercado del petróleo es global y hay procuradores alternativos", pero "el gas es un problema diferente".

"Para empezar, no solo es un producto energético, no solo sirve para hacer calor. El gas es una materia prima de la industria petroquímica. Y la industria petroquímica en Europa, y en particular en Alemania, pesa mucho, y el gas no puede ser sustituido por otra cosa que no sea gas. […] Y por eso, en materia de gas, debemos ser especialmente cuidadosos", dijo Borrell.

En cuanto a la posibilidad de "cerrar el grifo", el alto representante señaló que "no está en discusión en este momento" e indicó que las negociaciones con proveedores terceros todavía "no han incluido el gas".

Otra de las preguntas planteadas a Borrell fue si es posible que Rusia deje de suministrar gas a nuevos países europeos que se nieguen a pagar en rublos, como lo ha hecho con Bulgaria y Polonia. "La norma europea es: 'Ustedes sigan cumpliendo con los contratos tal y como estaban establecidos. Si decían que en rublos, en rublos. Si decían que en euros o dólares, en euros o dólares'", dijo el alto representante.

Borrell tampoco descarta la interrupción del envío de gas a Alemania, y dijo que "depende de cómo vaya la guerra". "Si la guerra va mal, [Rusia] buscará otros elementos", indicó.