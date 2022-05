China en la ONU: "La expansión de la OTAN hacia el este no solo fracasó en hacer a Europa más segura, sino también sembró las semillas del conflicto"

El representante permanente de China ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zhang Jun, declaró este jueves que la expansión de la OTAN hacia el este "sembró las semillas del conflicto".

Destacó que la seguridad de todos los países es "indivisible", por lo que no se puede crear el sistema de seguridad de un país, basándose en la inseguridad de otro. "La reiterada expansión de la OTAN hacia el este después de la Guerra Fría no solo ha fracasado en hacer a Europa más segura, sino también sembró las semillas del conflicto", indicó el representante chino.

A pesar de haber afirmado ser "una organización de naturaleza defensiva, la OTAN intencionalmente libró sus guerras contra países soberanos, causando víctimas y desastres humanitarios colosales", agregó.

Asimismo, el representante chino resaltó que la entrega de armas "no proporcionará la paz y el conflicto no tiene vencedores", por lo que el diálogo y la negociación es la "única e inevitable" manera de resolver las disputas. De igual forma, instó a la comunidad internacional para crear condiciones propicias para las negociaciones entre Moscú y Kiev y hacer más cosas para "facilitar el acuerdo político y no al contrario".

