El embajador ucraniano se niega a disculparse ante Scholz por haberle llamado "salchicha de hígado ofendida"

El embajador de Ucrania en Berlín, Andréi Mélnik, afirmó este viernes que no ve razones para pedir excusas por el comentario que hizo sobre el canciller alemán, Olaf Scholz.

En un entrevista con la emisora Deutschland Funk, el diplomático fue preguntado si no iba a disculparse por haber dicho que Scholz se negó a visitar a Kiev y se hizo el ofendido tras el rechazo del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de reunirse con el jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier. En respuesta, el embajador dijo que el incidente se resolvió mediante una llamada telefónica de Zelenski a Steinmeier y afirmó: "No se trata de disculparse. Se trata de hacer hoy en día una política adecuada".

En cuanto a la postura de Berlín en materia de ayuda militar a Ucrania, el embajador señaló que no es suficiente. "Es […] algo que todavía no está claro para nosotros, ya que aquí se siguen contando cuentos de hadas en lugar de ayudar rápidamente, en lugar de proporcionarnos tanques Marder y Leopard y obuses autopropulsados. [...] En realidad, están dando información al público que no es cierta en absoluto. No se nos dice nada en absoluto", resaltó Mélnik.

"Hasta la fecha, Alemania ha entregado armamento por valor de casi 190 millones de euros, la pequeña Estonia más de 200 millones de euros y Estados Unidos 3.500 millones de euros", agregó el diplomático.

Visita rechazada

El 12 de abril, Steinmeier confirmó que había planeado visitar Kiev junto con los jefes de Estado de Lituania, Letonia y Estonia "para enviar […] una fuerte señal de solidaridad común europea con Ucrania", pero fue informado de que "eso no era lo que se quería en Kiev".

Previamente, Bild reportó que Zelenski no quiso reunirse con el presidente alemán por su actitud hacia Moscú y el gasoducto Nord Stream 2. "Todos conocemos los estrechos vínculos de Steinmeier con Rusia [...]. Actualmente no es bienvenido en Kiev", dijo al diario un diplomático ucraniano bajo condición de anonimato.

Este lunes, Scholz comentó en un programa del canal ZDF la negativa de Zelenski de recibir al jefe de Estado alemán. "No se puede hacer eso", dijo el canciller, resaltando que Berlín apoya a Kiev militar y financieramente y es necesario para las futuras garantías de su seguridad. "Entonces, no se puede decir: 'El presidente no puede venir'", reiteró el jefe del Gobierno germano, y precisó que considera que sería incorrecto que él visitara Ucrania antes de que lo haga Steinmeier.

Al día siguiente, Mélnik acusó a Scholz de hacerse el ofendido, utilizando la frase coloquial en alemán que significa literalmente "jugar a la salchicha de hígado ofendida". Sus palabras fueron criticadas por el vicepresidente del Parlamento federal alemán, Wolfgang Kubicki, y por el líder adjunto de la Unión Cristiana Demócrata, Johann Wadephul, que calificó de "inapropiada" la comparación.

Este jueves, tras la conversación telefónica con Zelenski, Scholz anunció que la ministra de Defensa de Alemania, Annalena Baerbock, visitará pronto la capital ucraniana.