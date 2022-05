Gustavo Petro anuncia que reanudará relaciones diplomáticas con Venezuela si accede a la presidencia de Colombia

El candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció este viernes que retomará las relaciones diplomáticas con Venezuela si gana las elecciones y llega a la jefatura del Estado, informó el periódico local El Tiempo.

El postulante encabezó un acto en la ciudad fronteriza de Cúcuta, con el que retomó su campaña después de haber denunciado que un grupo paramilitar procura asesinarlo.

Rodeado por una fuerte custodia de efectivos policiales con escudos, y portando un chaleco antibalas suministrado por el gobierno de Iván Duque, Petro afirmó ante una multitud de seguidores: "Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico, incluso. A escala mundial, debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países".

Con estas medidas se seguridad estuvo hoy Petro en Cúcuta ⁦@lafm⁩ pic.twitter.com/vz9zjl3fCs — Darcy Quinn (@darcyquinnr) May 5, 2022

Los vínculos bilaterales entre Colombia y Venezuela siguen suspendidos desde febrero de 2019, un mes después que el mandatario Duque llamara a la comunidad internacional a establecer un "cerco diplomático" para forzar la renuncia del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Caracas anunció entonces la ruptura de "todas las relaciones diplomáticas y políticas" con Bogotá, al tiempo que Duque mostraba su decidido apoyo a la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

En tanto, la larga frontera que separa a ambos países fue cerrada y reabierta en varias oportunidades desde 2015. En aquella ocasión, por decisión de Maduro, fue clausurada luego de un enfrentamiento armado entre presuntos contrabandistas colombianos y efectivos militares venezolanos, tres de los cuales resultaron heridos.

El pasado 19 de abril, el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, denunció la "vandalización permanente" y el incendio de su consulado en Bogotá, la capital colombiana; y acusó al Gobierno del país vecino de incurrir, "por acción u omisión", en una "violación flagrante y reiterada de las normas esenciales" en las relaciones diplomáticas y consulares.

Gustavo Petro encabeza las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, aunque la intención de voto en su favor no sería suficiente para ganar en primera vuelta.