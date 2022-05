China: "Después de Ucrania, EE.UU. quiere abrir un segundo campo de batalla y extender la guerra al Asia-Pacífico"

Tras la crisis ucraniana, Estados Unidos intentará abrir un segundo frente de batalla y extender la guerra a la región del Asia-Pacífico, declaró este viernes el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Le Yucheng.

"Se argumenta que Estados Unidos no puede ignorar a China cuando trata con Rusia, y que debería considerar a Eurasia como un 'campo de batalla euroasiático' e intentar ganar tanto la guerra europea como la del Asia-Pacífico", dijo el viceministro en su intervención en un foro internacional por videoconferencia en Pekín. "Este argumento es peligroso. No sólo no aprendieron las lecciones de la vida devastada por la guerra en Europa, sino que intentan abrir un 'segundo campo de batalla' y extender la guerra al Asia-Pacífico", agregó.

Desde el punto de vista de Pekín, EE.UU. últimamente "ha estado 'mostrando sus músculos' a las puertas de China, reuniendo círculos antichinos e, incluso, armando un escándalo por la cuestión de Taiwán y poniendo a prueba la línea roja", criticó Le. De igual forma, el alto funcionario resaltó que la nueva estrategia Indo-Pacífico de EE.UU. "amenaza con reconfigurar el entorno estratégico de China en caso de que no logre cambiar el sistema chino".

"Si se permite que esto se desarrolle, las consecuencias serán inimaginables y acabarán empujando a la región del Asia-Pacífico al fuego", señaló. "Los planes para reproducir la crisis de Ucrania en la región del Asia-Pacífico no tendrán éxito", concluyó.