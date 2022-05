Aleksandar Vucic declara que Serbia está pagando un alto precio por negarse a imponer sanciones a Rusia

Según el presidente serbio, ahora su país no puede ni aparecer en el mercado de capitales y se enfrenta a problemas de endeudamiento.

Serbia está pagando un alto precio por negarse a imponer sanciones a Rusia por su operación militar en Ucrania, declaró este viernes el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic.

Según el mandatario, después que Belgrado rechazara sumarse a las sanciones antirrusas, su nación enfrenta difíciles problemas: "No podemos aparecer en el mercado abierto de capitales, no somos un país de la OTAN ni de la Unión Europea, no hemos impuesto sanciones a Rusia", resumió.

"El dinero se ha encarecido; recientemente nos hemos endeudado al cien por cien, las tasas de interés de referencia están saltando por todas partes", afirmó Vucic, al detallar que ahora la tasa de endeudamiento público de Serbia alcanzó el 52,4 %.

Desde el inicio de la operación militar en Ucrania, los países occidentales buscan presionar a Serbia para que cambie su posición con respeto a Rusia. Vucic, que se ha negado rotundamente a imponer medidas restrictivas contra Moscú y está siendo presionado por EE.UU. y la Unión Europea para cambiar de postura, declaró que "sólo la fuerza de los intereses de Serbia" podría hacerle cambiar su decisión.