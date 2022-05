Reportan que Biden pidió a funcionarios de Inteligencia a detener las filtraciones sobre el intercambio de información de EE.UU. con Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habría dicho a altos funcionarios de Inteligencia y Defensa de EE.UU. que las filtraciones a los medios sobre el intercambio de inteligencia de EE.UU. con Ucrania deberían de detenerse, reportó NBC News, citando a dos funcionarios de la Administración.

Según las fuentes, el mandatario estadounidense ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el director de la CIA, William Burns; la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines; y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la que habría señalado que tales revelaciones son "contraproducentes" y "distraen de nuestro objetivo".

El reporte indica que Biden elogió el trabajo de los funcionarios, pero también mostró su preocupación por los informes que aparecen en las noticias sobre el intercambio de datos por parte de Washington con Kiev en medio del operativo militar de Rusia en Ucrania.

Esta semana, NBC News reportó, citando a funcionarios estadounidenses, que Washington proporcionó información de inteligencia que presuntamente habría ayudado a Kiev a localizar y atacar el crucero portamisiles ruso Moskvá, lo que habría motivado su hundimiento el pasado 14 de abril en el mar Negro.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, se apresuró a negar tales afirmaciones. "No proporcionamos a Ucrania información específica para apuntar al Moskvá. No participamos en la decisión de los ucranianos de atacar el buque, ni en la operación que llevaron a cabo", declaró el vocero, señalando que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de la intención de Kiev de atacar el navío. "Los ucranianos tienen sus propias capacidades de inteligencia para rastrear y apuntar a los buques navales rusos, como hicieron en ese caso", agregó.

No obstante, New York Times ha publicado otro reporte esta semana que, citando a altos funcionarios estadounidenses, hizo saber que EE.UU. ha proporcionado datos de inteligencia a Kiev, que supuestamente le habría permitido atacar y matar a generales rusos. Según el medio, Washington se había centrado en proporcionar la ubicación y otros detalles sobre el cuartel general móvil del Ejército ruso, así como informar sobre movimientos anticipados de tropas rusas.

A su vez, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, comunicó este jueves que los militares rusos saben que EE.UU., el Reino Unido y la OTAN proporcionan "constantemente" información de inteligencia a Ucrania. El vocero señaló que tales acciones, junto con el envío del armamento, "no contribuyen a una finalización rápida" del operativo militar de Moscú, pero tampoco son capaces "de interferir con el logro de los objetivos" establecidos.