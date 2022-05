Partido nacionalista que busca reunificación con Irlanda logra histórica victoria electoral en Reino Unido: ¿qué consecuencias traerá?

El partido nacionalista Sinn Féin de Irlanda del Norte —que aboga por la secesión del Reino Unido y reunificación con Irlanda— ganó por primera vez las elecciones al Parlamento regional que se celebraron esta semana.

Los resultados de la votación indican que la formación política recibió 27 de un total de 90 mandatos en la Asamblea de Irlanda del Norte, poniendo fin al liderazgo del Partido Unionista Democrático (DUP), que en estas elecciones obtuvo 24. El Partido de la Alianza de Irlanda del Norte ocupa el tercer puesto con 17 escaños.

Esta victoria le da a Sinn Féin el derecho de presentar una candidatura para el puesto del primer ministro de Irlanda del Norte y se espera que Michelle O’Neill, la vicepresidenta del partido y su líder en Irlanda del Norte, asuma el cargo. Mientras tanto, según el Acuerdo de Viernes Santo, que fue firmado por los gobiernos británico e irlandés en 1998 y puso fin al enfrentamiento entre los grupos unionista y nacionalista, la segunda fracción más grande del Parlamento elige a un candidato para el puesto del primer ministro adjunto.

"Hoy representa un momento muy significativo de cambio. Es un momento decisivo para nuestra política y nuestra gente", declaró, citada por Reuters.

De acuerdo con sus palabras, ahora debe celebrarse "un debate honesto" sobre si los territorios deben unificarse con la República de Irlanda.

¿Qué se sabe de Sinn Féin?

Es una división del partido nacionalista de izquierda Sinn Féin que fue creado por Arthur Griffith en 1905

Durante el conflicto norirlandés, conocido en inglés como 'The Troubles', que duró más de 30 años y dejó más de 3.500 muertos, Sinn Féin estuvo asociado con el Ejército Republicano Irlandés (IRA), el grupo paramilitar que llevó a cabo varios atentados en aquel período en un intento de lograr la salida de Irlanda del Norte del Reino Unido

En 2016 y 2019, en medio de la preparación para el Brexit, el partido pidió realizar un referéndum sobre la reunificación con Irlanda

Aunque el partido claramente tiene por objetivo unificarse con Irlanda, basó su campaña electoral no en esta intención, sino en cuestiones económicas, como el aumento de precios en medio del conflicto armado en Ucrania y las demoras de suministro de artículos británicos a la región

¿Qué hay que esperar ahora?

La victoria de Sinn Féin indica una disminución de la popularidad de la visión unionista, pero, al mismo tiempo, no significa que Irlanda del Norte ahora vaya a salirse del Reino Unido.

En cuanto a la probabilidad de esto, cabe recordar que la Ley sobre Irlanda del Norte, aprobada en 1998, estipula que la región puede dejar de ser parte del Reino Unido si la mayoría de sus residentes vota a favor durante un referéndum. Este referéndum será convocado por el ministro de Asuntos de Irlanda del Norte en el Gobierno británico si las encuestas indican que la mayoría de personas apoyará la separación del Reino Unido.

Mientras tanto, una encuesta realizada en abril señala que solo un tercio de los residentes norirlandeses apoyarían el paso, recoge la BBC.

Factor del Brexit

Tras el Brexit, Londres y Bruselas firmaron el Protocolo de Irlanda del Norte que estipula la conservación de fronteras abiertas entre las dos Irlandas, pero prevé un control fronterizo a algunos productos con el resto del Reino Unido.

El protocolo es criticado por los unionistas y respaldado por los nacionalistas de Sinn Féin. "Para muchos unionistas, ese acuerdo que Boris Johnson hizo poco antes de las elecciones generales de 2019, que en su opinión crea una frontera a través del mar de Irlanda, no es aceptable", explica a la BBC el profesor John Curtice.

Desde el DUP ya han señalado que no entrarán en el futuro Gobierno si no se aplican cambios importantes en el Protocolo de Irlanda del Norte. En este caso, la región corre el riesgo de no poder formar un Poder ejecutivo adecuado, lo que provocaría una crisis política, advierte Curtice.

"El DUP buscará que el Gobierno del Reino Unido tome medidas, si es necesario, una acción unilateral. Pero la dificultad que enfrenta el primer ministro es una posible represalia de la Unión Europea, represalia que no solo afectará a Irlanda del Norte, sino que también afectará al flujo comercial entre Gran Bretaña y la UE", opina el experto.