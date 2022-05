"No sé si volveré aquí de nuevo": El campeón universal de la WWE, Roman Reigns, desata preocupaciones por su posible abandono de la empresa

El Campeón Universal de la WWE, Roman Reigns, ha sorprendido a sus seguidores luego de dirigirse al público durante un evento no televisado y sugerir que está comenzando una "nueva fase" en su vida.

"He estado aquí muchas veces, ¿me entienden? He estado aquí un par de veces en los últimos 10 años", dijo el 'Jefe de la Tribu' en el evento de la WWE en Trenton, Nueva Jersey, este sábado. "Estoy empezando a trabajar en una nueva fase de mi carrera, y honestamente no sé si volveré aquí de nuevo. Si ese es el caso, sólo quiero dar las gracias por todos estos años de apoyo", agregó.

No está claro cuál es el verdadero sentido detrás del mensaje del luchador, sin embargo, ya son varias las teorías elaboradas por varios medios especializados en esta industria que intentan ofrecer una respuesta.