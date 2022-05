"Miente a diario": Líder opositor de Eslovaquia se niega a escuchar a Zelenski en el Parlamento

El ex primer ministro de Eslovaquia y líder del partido opositor izquierdista Dirección-Socialdemocracia (SMER), Robert Fico, se negó a presenciar este martes la comparecencia del presidente de Ucrania ante el Parlamento eslovaco por teleconferencia.

Fico declaró el lunes en rueda de prensa que no será parte de la reunión durante el discurso de Vladímir Zelenski, al sostener que el mandatario ucraniano "miente a diario", recoge Pravda. En opinión del ex primer ministro, lo que dice Zelenski es contrario a los intereses de Eslovaquia, y por lo tanto no pretende escucharlo.

El político aclaró que la interrupción de los suministros del petróleo y gas ruso "perjudica gravemente" los intereses nacionales de su país.

No fue el único en negarse a escuchar la intervención del presidente de Ucrania. El diputado Ladislav Kamenicky, del mismo partido, también afirmó que no va a participar en la "mascarada" en el Parlamento.