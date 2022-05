Periodista a RT: Últimamente casi no es posible encontrar fotos de militares ucranianos que no contengan algún tipo de insignia nazi

El periodista estadounidense Neboisha Malich aseguró a RT que los medios en Occidente intentan hacer caso omiso a la presencia de los neonazis entre los militares de Ucrania.

Malich señaló que la simbología nazi "parece haberse integrado en casi todos los aspectos del Ejército ucraniano y, desgraciadamente no en una sola unidad", dado que en los últimos meses no es posible encontrar fotos desde Ucrania que no contengan "algún tipo de insignia nazi, ya sea de la tercera división SS Totenkpof [...] o el sol negro utilizado por [el regimiento neonazi] Azov, o el wolfsangel también utilizado por Azov".

"Al tratar de demostrar que no son nazis, los ucranianos siguen demostrando una y otra vez que sí, en realidad, lo son. Los únicos que no lo entienden son los que fingen deliberadamente que no es el caso", afirmó.

Cambio de narrativa sobre el regimiento Azov

El periodista señaló que en el contexto del actual conflicto en el país eslavo algunos medios cambiaron de enfoque hacia los elementos radicales entre los militares ucranianos. "Los mismos medios y en algunos casos los mismos periodistas, que hace un par de años escribían sobre Azov como un nido problemático de supremacistas blancos, racistas, fascistas que pretenden difundir su ideología tóxica en Europa [...] Y ahora dicen: No, no, no, está bien. Eran diferentes", agregó.

Según Malich, tales medios ahora "básicamente están comiendo sus propias palabras", porque se produjo un cambio en la narrativa y ahora el regimiento Azov, así como Ucrania en general, son "útiles" en términos geopolíticos para Occidente. "Si la verdad se interpone en el camino, pues mala suerte", subrayó, al hablar del enfoque mediático actual hacia Ucrania.

Símbolo nazi en la publicación de Zelenski

Este lunes el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, acompañó sus felicitaciones a la nación por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con la fotografía de un militar ucraniano que lleva uno de los símbolos del nazismo.

La imagen publicada en una cuenta oficial de sus redes sociales correspondía a un uniformado frente a una arma de artillería pesada luciendo en el pecho la insignia de la unidad Totenkopf. Este símbolo que representa una calavera con huesos cruzados fue la seña de una de las divisiones de las Waffen SS, así como de la organización de las SS responsable de la administración de los campos de concentración.

La imagen permaneció en la cuenta oficial del mandatario durante una media hora antes de que fuera reemplazada tras varias quejas sobre la foto.

Cuando el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, mostró la publicación de Zelenski durante una transmisión en el canal británico Sky News, el presentador lo interrumpió, alegando que se había agotado el tiempo para la entrevista.