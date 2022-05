Un reputado inversor asegura que Warren Buffet no comprende el potencial de las criptomonedas

Reid Hoffman argumentó que las criptomonedas sí producen valor a la larga, tras la afirmación de Warren Buffet de que no compraría todo el bitcóin del mundo por 25 dólares

El cofundador de LinkedIn e inversor de capital de riesgo Reid Hoffman afirmó durante un reciente episodio de 'Yahoo Finance Presents' que el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, no comprende plenamente el potencial de las criptomonedas.

"Warren no entiende el tipo de plataformas tecnológicas y qué tipo de cosas podrían ser útiles para un sistema de identidad global" argumentó Hoffman, señalando que este sistema podría resguardar parte de los protocolos de Internet en un "libro de contabilidad".

Asimismo, aseguró que, al contrario de lo que piensa Buffet, las criptomonedas sí son productivas y generativas.

A pesar de todo, el cofundador de LinkedIn elogió las inversiones de Buffet diciendo que son "inteligentes y claras", especialmente sus apuestas por "acciones de empresas que generan valor como productos o servicios en el mundo". Aun así, volvió a recalcar que "las criptomonedas son algo serio y real".

Durante una reciente conferencia de accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett mostró su rechazo a las monedas digitales. "Si tú fueras el dueño de todo el bitcóin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría", afirmó, alegando que no sabría qué hacer con ello.

"¿Qué haría con él? Tendría que vendértelo a ti de una forma u otra. No llevaría a nada", prosiguió. En cambio, si "tuviesen todas las tierras de cultivo de Estados Unidos y ofreciesen una participación del 1 % por 25.000 millones de dólares, extendería un cheque".

El veterano inversor afirmó asimismo no saber si el bitcóin "en cinco o diez años valdrá más o menos que hoy". "Pero de lo que estoy seguro es de que no produce nada", concluyó.

El debate se produce en un momento de desplome de precios de las divisas digitales. Por ejemplo, la plataforma de criptomonedas Coinbase ha perdido un 45 % en valor de mercado en el último mes. Asimismo, también se han depreciado empresas relacionadas con el criptomercado como PayPal, Robinhood y Block.