López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas si EE.UU. no invita a todos los países

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en EE.UU. si no se invita a todos los países, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden anunció que excluiría a naciones como Cuba y Venezuela.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard", dijo López Obrador, quien consideró que sería un mensaje de "protesta" porque no quiere que "continúe la misma política en América".

Durante su conferencia matutina del 10 de mayo, el mandatario mexicano consideró que esta decisión no dañaría la relación bilateral de México con EE.UU.

"No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie", agregó.

López Obrador refirió una frase del primer presidente estadounidense, George Washington, para fijar su postura. "Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos", fue la cita de Washington que hizo el presidente mexicano.

El mandatario también señaló que "grupos minoritarios" en EE.UU. están presionando para que no se invite a algunos países a la reunión, pero consideró que ese no es el sentir del pueblo estadounidense.

"¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América?", cuestionó el presidente mexicano. "¿Se le va a poder llamar Cumbre de las Américas? No sería eso, si se excluye", recalcó.

La IX Cumbre de las Américas se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, EE.UU.

Desde finales de abril, la cancillería de Cuba calificó como un "grave retroceso" el hecho de que EE.UU. buscara excluir a la isla y a otros países de la cumbre, por cuestiones políticas.