Musk promete levantar el veto a Trump en Twitter tras cerrar el acuerdo de compra

"Todavía no soy propietario de Twitter. Así que esto no es como una cosa que definitivamente va a suceder", matizó el empresario estadounidense.

El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, quien acordó a finales de abril la compra de la red social Twitter, anunció este martes que suspendería la prohibición sobre el expresidente de EE.UU. Donald Trump si la adquisición de la compañía se lleva a cabo.

"No creo que fuera correcto vetar a Donald Trump", dijo Musk en una conferencia. "Creo que fue un error porque alejó a una gran parte del país y, finalmente, no resultó en que Donald Trump no tuviera voz", explicó el magnate.

"Yo anularía la prohibición permanente", declaró Musk. "Los bloqueos permanentes deberían ser extremadamente raros y estar realmente limitados a las cuentas que son 'bots', o estafas, o cuentas de spam...", detalló el empresario. "Todavía no soy propietario de Twitter. Así que esto no es como una cosa que definitivamente va a suceder, porque ¿qué pasa si no soy propietario de Twitter?" agregó.

Jack Dorsey, cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter, apoyó la postura del futuro dueño de la compañía y se manifestó en contra de vetar las cuentas de particulares.

"Estoy de acuerdo. Hay excepciones, [como] comportamientos ilegales o spam […], pero, en general, los bloqueos permanentes son un fallo nuestro y no funcionan", tuiteó el desarrollador.

Tras anunciar Musk su interés en convertirse en director ejecutivo de Twitter, en parte, para convertirlo en una plataforma de libertad de expresión, surgió la pregunta de si el expresidente volvería a tener presencia en la red.

Sin embargo, Trump, quien fue suspendido de manera permanente del servicio de microblogueo en enero de 2021, dio a conocer el mes pasado que no planea usar la red y se quedará en Truth Social, al margen de que Twitter cambie o no de propietario.