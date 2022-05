Reuters: Bolsonaro tendría previsto no asistir a la Cumbre de las Américas en EE.UU.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendría previsto no acudir a la Novena Cumbre de las Américas, que se celebrará entre los días 6 y 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en California.

Mientras un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que analizaban si asistiría el presidente y que no estaba confirmada su participación, dos fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron a Reuters que Bolsonaro no acudiría a la Novena Cumbre de las Américas, sin ofrecer más detalles.

Entretanto, una tercera fuente dijo a la agencia que las conversaciones diplomáticas para organizar un encuentro entre Bolsonaro y su homólogo estadounidense, Joe Biden, se suspendieron a raíz de que el presidente brasileño decidiera no acudir a la cumbre. Los dos mandatarios nunca han conversado.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que no acudiría a la reunión si el Gobierno de Biden excluía a los mandatarios de ciertas naciones, como Cuba y Venezuela.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo [...]. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard", dijo López Obrador.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue cuestionada esta jornada sobre si la Administración de Biden pensaba en excluir a algunos mandatarios de participar en la Cumbre de las Américas.

"No hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones", respondió Psaki.