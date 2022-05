El presidente de Bolivia no participará en la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países del continente

El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en EE.UU., si no se invita a todos los países de la región. Así lo adelantó después que el presidente estadounidense, Joe Biden, anfitrión de la cita, anunciara que excluirá a naciones como Cuba y Venezuela.

"Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió en su cuenta de Twitter Arce, y subrayó que con ello está actuando de acuerdo con "los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia".

(Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

El mandatario expresó que su país "cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz".

Previamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no participará en el evento si hay países excluidos. "Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo", detalló el jefe del Estado, quien consideró que su postura sería un mensaje de "protesta" porque no quiere que "continúe la misma política en América".

Entretanto, Reuters reportó este martes, remitiéndose a personas familiarizadas con el asunto, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tampoco tendría previsto acudir a la Novena Cumbre de las Américas.

Las Cumbres de las Américas, eventos en los que participan todos los países de la región para abordar temas de importancia a nivel continental, tienen lugar desde 1994. La XI Cumbre se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, EE.UU.