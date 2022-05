Anuncio de sujetadores Adidas que mostraba senos desnudos es prohibido en Reino Unido tras quejas por cosificación de la mujer

La Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido (ASA por sus siglas en inglés) prohibió este miércoles varios anuncios de una campaña publicitaria de ajustadores deportivos Adidas por mostrar cuerpos desnudos en lugares públicos donde podían ser vistos por todos.

Adidas publicó un tuit en febrero donde mostraba los senos de 20 mujeres de diversos colores de piel, formas y tamaños acompañado del texto: "Creemos que los senos de las mujeres en todas las formas y tamaños merecen apoyo y comodidad. Es por eso que nuestra nueva gama de sujetadores deportivos contiene 43 estilos, para que todos puedan encontrar el ajuste adecuado para ellos". En la publicidad exterior, dos tipos de carteles fueron expuestos con imágenes similares, en uno de ellos los pezones de 64 mujeres se mostraban pixelados.

Los usuarios emitieron 24 quejas a ASA, algunas alegaban que las imágenes cosificaban a las mujeres, sexualizándolas y reduciéndolas a partes del cuerpo, ya que la imagen se componía por recortes cuadrados que sólo mostraba los senos, y no el resto de la persona. Otras señalaban que los anuncios se exponían en lugares donde podían ser vistos por niños.

Ante las quejas, Adidas respondió que su intención era reflejar y celebrar la diversidad para demostrar la importancia de los sujetadores personalizados. Explicó que los recortes de las imágenes se habían hecho para proteger la identidad de las modelos, no para cosificarlas. No consideró que los anuncios fueran sexuales sino que representaban los senos simplemente como parte del cuerpo femenino.

Añadieron que ante una alerta de su equipo de asesoramiento respecto a que los desnudos implicaban un riesgo en espacios no focalizados, no colocaron estos anuncios cerca de escuelas o lugares religiosos.

El organismo determinó que el modo de representar a las mujeres podía ser considerado como desnudez explícita. "Notamos que los senos eran el foco principal de los anuncios y que había menos énfasis en los sujetadores, a los que solo se hacía referencia en el texto adjunto", explicó. A pesar de la pixelación, la ASA consideró que los senos seguían visibles y reconociblemente desnudos.

Explicó que los anuncios estaban dirigidos de manera inapropiada, pues aparecieron en medios que los hacían visibles para personas de todas las edades.

"Los anuncios no deben volver a aparecer en los formatos denunciados. Le dijimos a Adidas UK Ltd que se asegurara de que sus anuncios no ofendieran y estuvieran dirigidos de manera responsable", señaló la ASA.