López Obrador pide a Pemex que informe sobre los sobornos de Vitol a altos funcionarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, giró una instrucción este martes 10 de mayo, durante su conferencia matutina, a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para que proporcione toda la información que tuviera sobre los supuestos sobornos a altos funcionarios pagados por la empresa Vitol, la comercializadora independiente de energía más grande del mundo, con sede en Suiza.

"Al parecer ya hay información", aseveró el mandatario, que relató cómo esa compañía había pagado sobornos a funcionarios de Pemex, que confesaron en un juzgado de EE.UU., donde fueron sancionados con una multa económica de 135 millones de dólares.

Asimismo, López Obrador afirmó que desde Vitol habían planteado que "estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo", cantidad exacta que dijo desconocer.

Sin embargo, el presidente mexicano dijo que no se aceptaría "nada" hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos. "En tanto, no queremos tener ningún trato con esta empresa", subrayó, puntualizando que caso contrario quedaría la sospecha de quién había recibido el soborno y su Gobierno quedaría como "encubridor".

"Esa empresa, si no llega a un acuerdo, si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajar en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas", refrendó el mandatario.

Sin contratos

Por su parte, Pemex, por medio de un comunicado de prensa, informó el martes que, debido a la "negativa de proporcionar nombres de las personas involucradas" en los actos de corrupción denunciados, había decidido prescindir de cualquier negociación con Vitol y que el contrato de suministro de etano celebrado en junio de 2018, que califican como "el más relevante en el periodo en materia de la investigación", con la comercializadora de energía, había sido rescindido en diciembre de 2020.

Además, la empresa pública comunicó que había solicitado a Vitol los datos de los supuestos sobornos a funcionarios mexicanos en julio de 2021, pero que la compañía se negó a facilitarlos.

"Se le notificó a la empresa Vitol que dado su negativa de proporcionar los nombres de las personas involucradas en los actos de corrupción que fueron materia del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido celebrado con el Departamento de Justicia de EE.UU., el 3 de diciembre de 2020, se decidió no llevar negociación alguna con este grupo comercial", consta en el texto difundido por Pemex.

Asimismo, la compañía estatal informó de que se dieron instrucciones de "conservar y no destruir los papeles e información relacionada con Vitol, así como no contratar o renovar contratos con esa empresa".