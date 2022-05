Bolsonaro sustituye al ministro de Minas y Energías tras sus críticas al aumento del diésel

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró este miércoles a Adolfo Sachsida como nuevo titular de Minas y Energía, después de que Bento Costa Lima Leite de Albuquerque fuese exonerado del cargo a pedido de él mismo.

Esto ocurre tras las recientes críticas de Bolsonaro a Albuquerque después de que la compañía Petrobras, la empresa estatal vinculada a la cartera de Minas y Energía, anunciase hace unos días un nuevo reajuste del diésel.

Bolsonaro critica los constantes aumentos de los precios del combustible que presionan la inflación y que suponen una amenaza para él, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

La inflación interanual en el país subió desde el 11,30 % en marzo hasta el 12,13 % en abril. Según informó este miércoles el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), la inflación en abril fue del 1,06 %, la mayor para este mes en los últimos 25 años.

"La gasolina es el producto con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor Amplio (6,71 %), pero también subieron otros combustibles. El etanol subió un 8,44 %, el gasóleo un 4,74 % y el gas para vehículos siguió subiendo un 0,24 %", destacó el analista y coordinador del estudio de IBGE, André Almeida.

El jueves pasado, Petrobras reportó una ganancia neta de 44.561 millones de reales (unos 8.600 millones de dólares) en el primer trimestre, un 3.700 % superior al de los tres primeros meses de 2021 y el mayor valor para el período en su historia.

"Sus ganancias son una violación. No pueden aumentar más el precio de los combustibles", comentó Bolsonaro en su habitual transmisión semanal por las redes sociales.

Y continuó: "No pueden, ministro Bento Albuquerque y señor José Mauro [Ferreira, presidente], de Petrobras. No pueden aumentar el precio del diésel. No estoy apelando, estoy haciendo una constatación teniendo en cuenta el beneficio abusivo que tienen ustedes. No pueden quebrar Brasil".

Por otro lado, el martes, la agencia Reuters reportó que Petrobras habría rechazado en marzo la solicitud de funcionarios estadounidenses de aumentar la producción de crudo. El pedido surgió en vista de la subida de precios a nivel global, tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania.

Según este medio, desde Petrobras señalaron que los niveles de producción estaban sujetos a la estrategia empresarial y no a la diplomacia. Además, indicaron que un considerable aumento a corto plazo no sería posible desde el punto de vista logístico, detallaron los informantes al medio.

Por otra parte, las fuentes aseguraron que Petrobras procedió a aumentar la producción a medio plazo, como parte de su plan anunciado de incrementar en 500.000 barriles diarios la extracción de crudo para el año 2026.