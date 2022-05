"Ni salen de la fábrica": Musk elogia a los empleados chinos frente a los estadounidenses que "intentan no ir a trabajar"

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, comparó este martes en una entrevista con The Financial Times a los asalariados estadounidenses, que no quieren ir a trabajar, con los chinos, que —dijo— son muy "trabajadores".

Musk considera que en China aparecerán "algunas empresas muy fuertes" que se dedicarán a construir vehículos eléctricos por la mano de obra del país.

"En China hay mucha gente supertalentosa y trabajadora que cree firmemente en la fabricación", aseveró el magnate, quien subrayó que los chinos pueden trabajar hasta muy tarde. "Ni siquiera salen de la fábrica, mientras que en Estados Unidos la gente intenta evitar ir a trabajar", dijo.

Musk hizo estos comentarios después de ser preguntado acerca de qué 'startups' de vehículos eléctricos le impresionaron más, a lo que respondió que Volkswagen, porque —aunque está lejos de ser una 'startup'— "está haciendo más" en la esfera.

Recientemente, Bloomberg reportó que Tesla obligará a los empleados de su planta de Shanghái (China) a dormir en el suelo de la fábrica tras el reinicio de la producción luego de un cierre de tres semanas por un brote de covid-19 en la ciudad.

Según documentos internos recogidos por el medio, la empresa proporcionará a cada trabajador un saco de dormir y un colchón, debido a que no hay sectores especialmente diseñados para el descanso.