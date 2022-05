La Casa Blanca se pronuncia sobre la condición de López Obrador para asistir a la Cumbre de las Américas

El mandatario latinoamericano afirmó que no acudirá al evento si Washington no invita a todos los países, incluidos Cuba y Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la Cumbre de las Américas, durante una rueda de prensa celebrada este martes.



Después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara que excluiría a naciones como Cuba y Venezuela, el mandatario latinoamericano afirmó que no asistiría a la novena edición del evento, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles (EE.UU.), si Washington no invita a todos los países.

Un periodista le preguntó a Psaki qué planea hacer Biden si López Obrador no asiste. "Sabemos que la cumbre es una valiosa oportunidad para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha constante por la libertad y la democracia", respondió. "Pero aún no se han enviado las invitaciones", añadió.

Sin decisión final

Posteriormente, otro reportero le preguntó si Venezuela, Nicaragua y Cuba tendrán representación en la próxima Cumbre de las Américas, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca contestó que no puede confirmarlo porque todavía no se ha tomado una decisión final al respecto.

El pasado 25 de abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de "grave retroceso" el hecho de que EE.UU. buscara excluir a la isla caribeña y a otros países de la cumbre por cuestiones políticas.

Cuatro días después, López Obrador mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. En ella, le planteó a Biden que no se excluya a ningún país de cara a la cita continental, asegurando que "tiene que cambiar la política".

"Que nadie excluya a nadie"

Asimismo, le comentó que es importante generar diálogo, entendimiento, unión y hermandad entre todos los países. "Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. [Biden] quedó en que lo va a pensar. Ojalá se resuelva hacer la invitación abierta y el que no quiera ir, que no vaya, pero que nadie excluya a nadie", aseveró el político mexicano.

Este martes, el presidente boliviano Luis Arce manifestó que no acudirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países de la región, subrayando que con ello estaría actuando de acuerdo con "los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia".

Por su parte, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, tendría previsto no asistir al encuentro, según dos fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters, que no ofrecieron más detalles al respecto.

