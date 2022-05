Difunden un video en que residentes de Shanghái escapan de sus apartamentos por una escalera de cuerda, aunque internautas dudan de su autenticidad

En las redes sociales se ha difundido un video que muestra a residentes de un edificio que escapan por una escalera de cuerda. El autor de la publicación asegura que se trata de la ciudad china de Shanghái, sometida a un estricto régimen de confinamiento. No obstante, hay internautas que lo desmienten.

En la grabación, compartida por un usuario de Twitter, se puede ver a un hombre y una mujer bajando cuidadosamente por la escalera mientras que varias personas los esperan abajo. "Un escape en Shanghái es como una fuga de prisión", se lee en el tuit.

En los comentarios, no obstante, numerosos internautas afirman que el video no fue grabado en Shanghái, pues apuntan que la presencia de la gente abajo que se mueve libremente no coincide con la realidad de la ciudad. Y es que se han decretado severas medidas para lograr los cero casos de covid-19 en el país, el principal objetivo de la política aplicada por el Gobierno chino. "Esto no puede ser Shanghái", expresó un usuario. "Es obvio que otras personas en el video se mueven libremente a pesar de las medidas preventivas de la epidemia", explicó.

Asimismo, comentan también que este tipo de ventanas antirrobo instaladas en el edificio "casi nunca se ven" en la urbe. Otros usuarios aseguran que el acento de la persona cuya voz se escucha en la grabación no es de Shanghái. "Este es el dialecto de mi ciudad natal. Esto no es Shanghái, es Jiangxi", escribió un internauta.

Por otra parte, otros usuarios, aunque son lejos de ser la mayoría, sugieren que la persona que graba el 'clip' simplemente no es originaria de esta ciudad.

Además, para algunos internautas, pensar que los hechos tuvieron lugar en Shanghái no parece tan descabellado, teniendo en cuenta los numerosos videos, cuya autenticidad fue verificada, que dejan constancia de la difícil situación de los ciudadanos. La metrópoli lleva ya más un mes bajo un estricto régimen de confinamiento y las autoridades chinas están endureciendo aún más las severas medidas.