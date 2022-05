"No les importaba a quién disparar": Una habitante de Mariúpol cuenta los horrores que vivió bajo el control de radicales del regimiento Azov

La mujer citó las palabras de un miembro de la unidad neonazi, quien aseguró que no tendría reparos en disparar a su propio niño si se lo ordenasen.

Una mujer, residente de la ciudad de Mariúpol (Donbass), relató a RT los horrores que tuvo que sobrellevar cuando el área donde vive estaba bajo control de los radicales del regimiento neonazi ucraniano Azov.

"Los hombres de Azov estaban aquí. Estaban disparando. No les importaba a quién disparar. También disparaban a los niños", afirmó la mujer. La local contó un episodio, cuando uno de los miembros de la unidad amenazó con matarla junto con su niño de dos años cuando querían tirar la basura.

"'Dijo: 'si volvemos a veros, os mataremos'. Y yo le respondí: '¿Dispararías a tu niño?', y afirmó: 'Si me lo ordenasen, también dispararía a mi hijo'", contó la mujer, y añadió que ni siquiera le permitió recoger los pañales para el niño. "Es peor que los nazis, ¿saben?", sintetizó.

Otro incidente que describe la crueldad de los de Azov ocurrió cuando esta misma ciudadana intentó reabastecer las reservas de agua en un manantial. "Los de Azov no nos dejaron entrar. Dijeron: 'No se puede tomar agua'. Respondimos: 'Bueno, solo queremos agua...', pero no nos dejaron entrar", afirmó.

Según la entrevistada, la situación cambió, y los habitantes pudieron volver a moverse con libertad, cuando la zona pasó a estar bajo el control de las fuerzas de la República de Donetsk.