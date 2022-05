Alberto Fernández se suma al llamado de López Obrador y Arce para que EE.UU. no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se sumó al llamado que ya realizaron sus colegas de México, Andrés Manuel López Obrador, y Bolivia, Luis Arce, para que ningún país de la región sea excluido de la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes en Los Ángeles.

"Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina", afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle.

Sus declaraciones, citadas por Télam, se sumaron a la controversia que rodea a la cita continental, luego de que Brian Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., advirtiera que no pensaban convocar a países como Cuba y Venezuela, por considerar que esos gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas.

López Obrador se convirtió el primer mandatario en condenar esta posición. Incluso reveló que hace dos semanas, durante una conversación que sostuvieron por teléfono, le pidió a Biden reconsiderar la medida.

‼️”Que nadie excluya a nadie”, dice el presidente @lopezobrador_ sobre la petición respetuosa que le hizo a su homólogo de EE.UU. para que se convoque a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas y se deje atrás la política de confrontación. pic.twitter.com/BZzpmFazie — Alex Piñón (@alexjournalist) May 2, 2022

"Con todo respeto le planteé al presidente Biden que, si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie, y que ya tiene que cambiar la política", aseguró López Obrador durante su conferencia de prensa, al referirse a las declaraciones de Nichols.

"En América ya no podemos mantener la política de hace dos siglos. ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? ¿Entonces, de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?", ironizó.

El martes pasado, el presidente mexicano fue todavía más contundente, ya que anticipó que, si no se invita a todos los países, él no viajará a la Cumbre.

Al día siguiente, Arce se manifestó en el mismo sentido. "Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", señaló.