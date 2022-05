"¿Qué ganamos dividiéndonos?": López Obrador insiste en la unidad del continente frente a la postura de EE.UU. en la Cumbre de las Américas

El mandatario consideró que la posición de los presidentes que han dicho que no asistirían a la reunión, si no se invita a todos los países, no dañará la relación bilateral con Washington.