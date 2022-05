"Zelenski ganó de alguna manera 100 millones de dólares el año pasado": Congresista estadounidense insta a no enviar ni un centavo a Ucrania

Paul Gosar, congresista estadounidense por el Partido Republicano, ha lamentado que la Administración Biden esté financiando a Ucrania, en lugar de invertir todos esos miles de millones de dólares en solucionar la "larga lista de problemas" que existen dentro de EE.UU.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, "ganó de alguna manera 100 millones de dólares el año pasado como funcionario público. ¿Adónde creen que realmente irá una parte considerable de esos 40.000 millones de dólares? No deberíamos enviar un centavo, especialmente no hasta que se resuelva nuestra larga lista de problemas en casa", escribió Gosar este miércoles en Twitter.

Esta semana, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó un nuevo paquete de ayuda a Kiev propuesto por el inquilino de la Casa Blanca, de casi 40.000 millones de dólares. Desde el inicio del mandato de Biden, Washington ya ha brindado a Ucrania asistencia en seguridad por un valor que supera los 4.000 millones de dólares, incluidos 3.400 millones destinados a ese país desde que Rusia inició su operativo militar el pasado 24 de febrero.

"EE.UU. está cansado de ser saqueado"

En este contexto, Paul Gosar considera que Washington debería destinar esos recursos para superar los contratiempos que agobian a la economía estadounidense, y no en una guerra contra Moscú. "Ucrania no es nuestro aliado. Rusia no es nuestro enemigo. Necesitamos resolver nuestros problemas agobiantes de la deuda, inflación e inmigración. Nada de esto es culpa de Putin", escribió el político en otro tuit.

Además, el congresista lamentó que Biden anteponga a "todos los demás países y sus respectivas poblaciones" antes que su propia nación. "Estados Unidos está cansado de ser saqueado y destruido sistemáticamente", agregó, aclarando que votó en contra de la asistencia a Kiev.