Alberto Fenández asegura no pensar en su reelección, sino en "cómo salir de los problemas" que tiene Argentina

El mandatario brindó una conferencia de prensa luego de reunirse en Francia con Emmanuel Macron, y dijo que no busca pelearse con Cristina Kirchner sino "con Macri y los causantes de la decadencia".

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró este jueves que no piensa en optar a su reelección en 2023, sino en "cómo salir de los problemas" que tiene el país, especialmente el de la inflación.

"Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso y en eso tiene mucho que ver la inflación", analizó, poco antes de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, con un incremento del 6 %.

El mandatario ofreció una rueda de prensa desde Francia, luego de un encuentro privado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de una gira europea que culmina hoy.

La puja distributiva, uno de los principales temas abordados por el jefe del Estado, es uno de los puntos que generan diferencias internas en el Frente de Todos, la alianza gobernante que construyó la vicepresidenta Cristina Kirchner para disputar la elección de 2019 y vencer a Mauricio Macri.

"La verdad es que yo no me tengo ni me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri, tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy estamos discutiendo todavía. Los que trajeron el 20 % de caída del salario real, que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor", señaló.

La semana pasada, la líder peronista lamentó que, en la actualidad, Argentina cuenta con un segmento de trabajadores registrados que, a pesar de ello, son pobres. "Esto nunca había pasado", dijo, puntualizando que ello se debe a "la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos".

Además, reconoció que por la gestión de Gobierno existe en la ciudadanía argentina una "insatisfacción democrática".

Al ser consultado sobre este panorama económico y político de cara a los comicios del año próximo, Alberto Fernández respondió: "No estoy discutiendo con Cristina, ni ninguna interna, no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos".

"Allí está puesta mi cabeza —continuó—, en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en Argentina, en ayudar a los más necesitados, en generar trabajo, en aprovechar oportunidades y en ver la posibilidad de que Argentina rápidamente se ponga a licuar gas y a exportarlo".