El senador estadounidense Rand Paul bloquea la rápida aprobación del proyecto que asigna casi 40.000 millones de dólares a Ucrania

El senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, ha bloqueado unilateralmete este jueves la rápida aprobación del proyecto de ley que otorgaría a Ucrania financiación adicional de casi 40.000 millones de dólares.

El proyecto fue respaldado por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, que solicitaron el acuerdo unánime de los 100 senadores para votar la medida de inmediato. Sin embargo, la votación quedó retrasada tras la negativa de Paul, que demanda realizar cambios al proyecto de financiación.

"Acogiéndome a mi derecho a oponerse, mi juramento del cargo es a la Constitución de EE.UU., no a una nación extranjera, y no importa cómo de compasiva sea la causa, mi juramento del cargo es a la seguridad nacional de EE.UU.", aseveró Paul. "No podemos salvar a Ucrania condenando a muerte a la economía estadounidense", agregó.

El senador republicano recordó las elevadas cifras de inflación que se vienen registrando en el país norteamericano en los últimos meses. "Los estadounidenses sienten el dolor y el Congreso parece tener la única intención de aumentar ese dolor tirando más dinero por la puerta tan rápido como pueda", señaló.

Según Paul, si el proyecto de ley sale adelante, el monto asignado por Washington a Kiev ascenderá a cerca de 60.000 millones de dólares, lo que convertirá a Ucrania en "el mayor receptor de asistencia militar estadounidense en las últimas dos décadas".

Más información, en breve.