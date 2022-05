Funcionario de EE.UU: "Tenemos que ser más inteligentes y creativos que los narcos"

El subsecretario de Estado para el Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de EE.UU., Todd Robinson, cree que Washington tiene que ser más inteligente que los narcos, según lo declaró durante una rueda de prensa celebrada este jueves en la frontera de California con México, informan medios locales.



"Los traficantes son inteligentes, nosotros tenemos que ser más inteligentes y creativos", explicó, asegurando que esa actividad ilícita "está cambiando", por lo que las autoridades deberían adaptarse a esos cambios para combatirla con éxito.

"Tenemos que reconocer que hay un enorme problema por las armas que cruzan hacia el sur, y por eso mis colegas de las agencias del orden colaboran más de cerca con sus contrapartes en México, para monitorear la situación y detener el flujo de armas", continuó Robinson.

Daños a la salud pública

En este sentido, recordó que, como parte de un acuerdo bilateral firmado con México el pasado mes de enero, ambos países colaboran en su lucha contra el narcotráfico. El funcionario reconoció que los daños que ocasiona a la salud pública de ambos países y la violencia armada son problemas comunes que requieren "soluciones conjuntas".

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) revelaron esta semana que las muertes por sobredosis en el país norteamericano aumentaron en 2021, superando los 100.000 fallecidos, lo que supone la cifra más alta de la historia.

Asimismo, el funcionario estadounidense indicó que la tecnología será clave para asegurar la seguridad y la modernización en la frontera entre México y su vecino del norte.

"Mostrar la realidad"

Por su parte, Ken Salazar, embajador de EE.UU. en México, comentó a los periodistas que con Robinson acudieron a la zona fronteriza para informarse sobre la situación del tráfico de droga y decidieron hacer declaraciones junto a un "narcotúnel" para "mostrar la realidad que se vive en la frontera".

Esta misma jornada, el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, participó en el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica de Tijuana, en el que señaló que los Gobiernos mexicano y estadounidense están trabajando en 14 proyectos de infraestructura en su frontera por un valor de 700 millones de dólares.

"Tenemos tecnología desigual y no está conectada entre sí ni es compatible […] entonces, tenemos que hacer un gran avance en tecnología para que haya más movimiento y más seguridad", aseveró. "La única forma de resolverlo es tecnología, porque si no, si buscas mayor seguridad y hay mayor flujo y no tienes tecnología, entonces ¿qué sucede?", añadió.

