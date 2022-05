Google retira el conector para auriculares en su nuevo 'smartphone' tras años de criticar a Apple por la misma estrategia

Tras años de criticar a Apple por quitar el conector para auriculares de sus teléfonos, Google hizo lo mismo con su nuevo 'smartphone' Pixel 6a, cuyo diseño fue presentado este miércoles durante la conferencia anual Google I/O y se confirmó que no contará con puerto de 3,5 mm.

"Al final decidimos que incluir un conector de auriculares iba en detrimento de las especificaciones básicas del producto y no se ajustaba al ecosistema de Google al que aspiramos. Hemos mejorado significativamente el rendimiento del Bluetooth del Pixel 6a añadiendo Bluetooth v5.2 y soporte de doble cadena, lo que significa que los dispositivos conectados tendrán un gran alcance y calidad de audio", confirmó un portavoz de la empresa a Business Insider.

Varios fabricantes dejaron de incluir conectores de audio en sus dispositivos tras la renuncia a este concepto por parte de Apple en 2016 con su iPhone 7. Por su parte, Google aprovechó la presencia del conector de 3,5 mm en sus teléfonos de la serie A como una característica distintiva para promocionar sus productos, recoge The Verge.

En agosto pasado, la compañía publicó un video publicitario llamado 'El círculo se completa' dedicado totalmente a destacar que el Pixel 5a goza del conector para auriculares, al tiempo que "parodió los elaborados videos de diseño" de su competidor.

No es la primera vez que Google retira este conector de sus dispositivos. En el lanzamiento del primer Pixel en 2016 se anotaba que "la toma de 3,5 mm no es nueva", pero este teléfono sí estaba dotado con ella. Sin embargo, la versión Pixel 2 lanzada en 2017 ya no tenía el conector (y las posteriores 3,4,5,6 tampoco), que solo regresó en 2019 con el Pixel 3a, la primera versión de línea económica.