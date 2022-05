Una nueva autopsia de Debanhi Escobar revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual

Debanhi Escobar, la joven de 18 años cuyo cadáver fue hallado el pasado 21 de abril dentro de la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey (Nuevo León, México), fue asesinada y sufrió violencia sexual, según los resultados de una nueva autopsia a los que tuvo acceso este viernes el diario El País.



Basándose en la primera necropsia, la Fiscalía de ese estado informó que la víctima había fallecido a causa de una contusión cerebral, sin dar más detalles, por lo que existía la hipótesis de que podría haberse caído sola al tanque de agua.

Unos días después, el padre de la víctima, Mario Escobar, solicitó un segundo informe forense independiente. Este determina que "el cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente", argumentando que "esto se deduce por haber encontrado equimosis violáceas y hematomas" en la zona exterior de los genitales.

El forense señala que la joven perdió la vida por una "hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico y, este, un paro respiratorio", detallando que la lesión más grave fue un duro golpe en la región frontal derecha del cráneo.

¿Qué le pasó?

Asimismo, revela que el cadáver presenta más lesiones en la cabeza: "equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha".

"Las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas [en varias ocasiones] y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida", continúa el documento, que precisa que debió ser con un "agente mecánico contundente".

Por otro lado, el forense asegura que Debanhi murió antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado a la cisterna, si bien no valora cómo pudo llegar a ese lugar, y detalla que no murió ahogada, puesto que no se encontró "líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios".

También descarta la muerte por asfixia o estrangulamiento, ya que no halló lesiones en el cuello, en las carótidas ni en el hueco hioides. Tampoco hubo obstrucción de los orificios respiratorios, de las vías aéreas ni de la "compresión toracoabdominal, ni de enterramiento, ni de confinamiento", hecho por el que descarta la asfixia por sofocación.

"Quiero su cabeza"

Aunque la Fiscalía de Nuevo León cuenta con la segunda autopsia desde el pasado 2 de mayo, todavía no ha realizado ningún comunicado oficial sobre las últimas horas de Debanhi. Tampoco se ha llevado a cabo ninguna detención relacionada con el caso.

Tras filtrar la prensa los resultados del segundo informe forense, el padre de la joven publicó un video en su canal de YouTube: "¿Qué está haciendo la Fiscalía? Confié en que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo, y les digo: por eso no les creen, porque son unos corruptos", espetó.

"Yo quiero la verdad, y si en esa verdad tiene que caer más gente que caiga, porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción", continuó. "Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza", concluyó.

