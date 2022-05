"Era solo huesos y piel": Acusan a una pareja de EE.UU. de dejar morir de hambre a su hija de 2 años

Una pareja del condado de Polk (Florida, EE.UU) fue arrestada por el fallecimiento de su hija de dos años, que aparentemente murió de hambre, y pesaba apenas 4 kilos, unos 10 kilos por debajo de la norma para una niña de su edad, informa Fox 13.

Regis Johnson, de 37 años, y Arhonda Tillman, de 35, enfrentan un cargo de negligencia infantil. El hermano de Johnson, Frank Robinson, de 64 años, que vivía en la misma casa y, según la Policía, estaba al tanto del abuso pero no lo denunció, también fue acusado.

Según detalló el alguacil del condado, Grady Judd, Johnson llamó al 911 cuando se dio cuenta que la menor no respiraba. En el domicilio, detectives encontraron a la niña inconsciente en una piscina inflable.

Ambos padres afirmaron que intentaron alimentar a la niña en los dos días previos a su muerte, pero que ella lo rechazaba y "solo tomaba unos pocos bocados", no obstante, el examen médico reveló que no había comida en su estómago.

"Cuando esta niña murió el 10 de mayo, no podía ponerse de pie, no podía hablar, no podía caminar", lamentó el aguacil. "Básicamente, era solo huesos y piel", expresó.

Los detectives contactaron con el pediatra de la menor, quien dijo que su última visita fue en enero de 2020, durante su revisión de los 6 meses. Tras ello, el consultorio médico intentó ponerse en contacto varias veces con los padres, ante la preocupación de que la niña pudiera tener fibrosis quística, pero nunca lo logró.

Durante la investigación, los detectives también descubrieron que en diciembre de 2019 el Departamento de Niños y Familias abrió un caso por negligencia médica que reveló que la víctima estaba perdiendo peso, pero lo terminó cerrando tras varios controles positivos.

Asimismo, la Policía reveló que Tillman está embarazada de cuatro meses de otro niño y comenzará a recibir atención prenatal mientras está en prisión, ya que aparentemente no lo había hecho durante estos meses.