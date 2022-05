Kremlin: Rusia no rechaza una posible reunión entre Putin y Zelenski

El secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció este viernes que Moscú no rechaza 'a priori' una reunión personal entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, pero que para ello debe ser preparado previamente un "documento apropiado, que luego debe finalizarse al más alto nivel".

Peskov señaló que todavía no hay movimientos en la elaboración de dicho documento conjunto por parte de Rusia y Ucrania, ya que no hay respuesta de Kiev a las propuestas de Moscú.

"Nuestras condiciones son bien conocidas, están claramente formuladas y puestas en papel. Todo esto fue entregado a la parte ucraniana, no hay respuesta", dijo el vocero a los periodistas.