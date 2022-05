El futbolista colombiano del Boca Juniors, Sebastián Villa, es denunciado por abuso sexual e intento de homicidio

El futbolista colombiano, Sebastián Villa, actualmente en el equipo Boca Juniors de Argentina, fue denunciado este jueves por abuso sexual y tentativa de homicidio, hechos supuestamente ocurridos el 26 de junio de 2021, informó la agencia NA.

Villa tiene antecedentes por violencia de género, ya que su exesposa, Daniela Cortés, presentó en 2020 pruebas de haber sido golpeada por el delantero, e incluso dijo haber perdido un embarazo a causa de ello.

La joven que lo acusa ahora presentó un escrito ante la Justicia. En el texto, la mujer detalla los hechos y afirma que el jugador le ofreció 5.000 dólares para evitar que realizara la denuncia, según confirmó su abogado, Roberto Castillo.

La denuncia contra Sebastián Villa por abuso sexual también plantea una situación de extorsión de parte del futbolista y su entorno. Respecto a las lesiones, la denunciante aporta constancias suscriptas por 2 profesionales del Hospital Penna. También videos de charlas con Villa. — VarskySports (@VarskySports) May 13, 2022

La presunta víctima asegura que la situación de abuso se dio en el marco de una reunión social en la casa que Villa posee en el partido bonaerense de Ezeiza, de la que participaron, además, otros futbolistas de Boca.

De acuerdo al relato, más tarde Villa le recriminó a la joven, con quien mantenía un vínculo en ese momento, una supuesta relación con uno de sus compañeros de equipo. El colombiano, que habría injerido una cantidad importante de alcohol —más de una botella de whisky—, inició entonces una escena de celos que se fue tornando cada vez más violenta.

"Él me estaba acariciando la cara, cuando de repente se puso violento, me apretó con fuerza la mandíbula y la nuca, me pegó una cachetada y me dijo '¿te gustaron mis compañeros?'".

Luego, la mujer fue violada por Villa, según el testimonio: "El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños, producto de querer salir de esa situación", aseguró. La víctima sufrió lesiones genitales por el abuso, que habrían sido certificadas por dos médicos del Hospital Penna de Buenos Aires, donde le recomendaron que presente la denuncia.

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano le ofrece 5.000 dólares para que se olvide "de todo lo que pasó".

Castillo, el abogado de la denunciante, afirmó que la causa podría ser caratulada como una tentativa de homicidio porque Villa no solo la golpeó, sino que "tuvo el objetivo de ultrajarla sexualmente". En la denuncia, el letrado solicitó que se ordene "una medida de seguridad (para su asistida) a los efectos de resguardar su integridad física".

Boca Juniors disputará mañana la semifinal del torneo de primera división contra el Racing Club de Avellaneda. Villa, figura clave del equipo que dirige Sebastián Battaglia, podría ser removido nuevamente del plantel, tal como sucedió en 2020, hasta que se aclare su situación procesal.