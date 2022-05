La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, da positivo por covid-19

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha dado positivo a una prueba de covid-19 este sábado, según un comunicado publicado en la página web del Gobierno.

El texto indica que la mandataria, que lleva aislada desde el pasado domingo después de que su pareja, Clarke Gayford, diera positivo, presenta síntomas leves. Por ello, tendrá que seguir bajo aislamiento hasta la mañana del sábado 21 de mayo.

Ardern continuará asumiendo las funciones que pueda a distancia, pero no podrá acudir al Parlamento durante varios días. No obstante, el comunicado asegura que "los preparativos de viaje para su misión comercial a EE.UU. no se ven afectados en esta etapa".

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!