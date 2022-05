"Me tranquiliza que fue una muerte instantánea y no sintió dolor": Mujer que perdió a su hijo en batalla ahora ayuda a los civiles en Donbass

Una mujer de la ciudad de Lugansk (República Popular de Lugansk) perdió a su hijo por una bala de un francotirador ucraniano, y ahora ella trabaja como voluntaria ayudando a civiles que sufren por el conflicto.

Se trata de Oksana, cuyo hijo era un soldado de la República Popular de Lugansk. "Lo que más me tranquiliza es que fue una muerte instantánea. [Mi hijo] no pudo, no tuvo tiempo de entender nada, de sentir. Esto a juzgar por el informe médico, lo que también me calma", relata a RT.

Ayudar a otros es como Oksana ha decidido ayudarse a sí misma a afrontar el inmenso dolor que la desgarra por dentro. "Vine por el cuerpo [de mi hijo], pero cuando llegué vi el dolor y el sufrimiento que hay aquí y entendí que debía hacer algo", recuerda.

Al borde de una catástrofe humanitaria

En la localidad de Alchevsk, a unos 40 km al oeste de Lugansk, un grupo de voluntarios de una organización internacional cocina alimentos para los militares que se encuentran en la primera línea de defensa de Donbass, región que abarca las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk.

Y es que hay mucho por hacer en esa región devastada por la guerra, en medio de una situación humanitaria que roza la catástrofe. Los habitantes de los pueblos y ciudades que están en el frente de batalla necesitan literalmente de todo: medicamentos, ropa, pañales, mantas. Se envían cientos de toneladas de ayuda humanitaria para satisfacer las necesidades de la gente y aliviar su sufrimiento.

Parte del alimento que los voluntarios, incluyendo Oksana, preparan en Alchevsk, se envía a otra localidad, Rubézhnoye. Esa ciudad también fue escenario de intensos combates entre las fuerzas ucranianas y las tropas conjuntas de Rusia y la República Popular de Lugansk. La urbe ahora es relativamente segura: está bajo el control de las fuerzas rusas, pero en la lejanía se puede escuchar los sonidos de los bombardeos.

Escasez de medicamentos

La mayoría de los habitantes de Rubézhnoye se han marchado, pero muchos siguen en la ciudad porque no tienen ningún lugar donde ir. Si bien los alimentos son importantes, el acceso a las medicinas parece ser una necesidad aún más urgente y vital para muchísimas personas.

"Cuando camino, apenas puedo respirar. Tuve covid-19 dos veces, mi pulmón derecho ya no funciona, solo me queda el izquierdo. Y no hay medicamentos. Me falta el aire cuando camino y también cuando estoy acostada", lamenta una vecina.

Oksana comenta que "hay un problema enorme con los medicamentos", porque simplemente se han acabado y la gente los necesitan con urgencia. Varias iniciativas de ayuda privadas y gubernamentales tratan de cubrir esas necesidades en Donbass, y su gente agradece a la población de Rusia y a todos quienes colaboran suministrándoles ayuda humanitaria.