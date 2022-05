Un tercio de las aplicaciones móviles de las tiendas de Apple y Google podrían desaparecer por estar "abandonadas"

Aproximadamente un tercio de las aplicaciones móviles que existen en las tiendas de Apple y Google podrían desaparecer de esas plataformas por haber permanecido "abandonadas" mucho tiempo, informó este jueves CNET.



La semana pasada la agencia analítica Pixalate informó que alrededor de 1,5 millones de 'apps' entre Google Play Store y Apple App Store no han sido actualizadas en más de dos años, mientras que unas 314.000 fueron catalogadas como "superabandonadas" por llevar más de cinco años sin una actualización.

Desde la compañía indican que las aplicaciones que suelen estar desactualizadas son aquellas relacionadas con la educación y los videojuegos, mientras que las que suelen actualizarse son las que pertenecen a las categorías finanzas, salud y compras.

Pixalate detalla que las 'apps' más innovadoras lanzan de manera regular nuevas versiones mejoradas con corrección de errores y parches de seguridad, por lo que las que no actúan así pueden albergar "serios problemas" de seguridad y protección.

Asimismo, señala que, a más actualizaciones, más descargas obtiene una aplicación. A modo de ejemplo, señala que, de las 'apps' con más de 100 millones de descargas, el 88 % se han actualizado en los últimos seis meses.

Debido a que las aplicaciones sin una actualización son más vulnerables a los ataques, en los últimos meses tanto Apple como Google han introducido nuevas políticas que castigan las 'apps' desatendidas por sus desarrolladores.

Por un lado, Google Play Store oculta las aplicaciones que no se han actualizado en dos años, por lo que no aparecen en los resultados de búsqueda. Por otro lado, Apple App Store puede eliminarlas, si bien su normativa no es tan clara.

