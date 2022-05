El presidente de Serbia critica la postura europea de defender la integridad de Ucrania mientras hablan de Kosovo como del "corazón de Europa"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha vuelto a denunciar la hipocresía de Occidente, esta vez dando como ejemplo la actitud contraria del bloque europeo sobre la situación con Kosovo, en cuya independencia sí insiste mientras se niega a escuchar las mismas reclamaciones de la región de Donbass y reitera que defiende la integridad de Ucrania, de lo que dejó constancia la reciente declaración del G7.

"Dicen 'nunca aceptaremos que las fronteras de Ucrania cambien ni un centímetro' y por eso están destruyendo la integridad territorial de Serbia y hablando de Kosovo como del corazón de Europa", declaró Vucic este domingo, entrevistado por el canal Prva.

En opinión del mandatario serbio, para no darle la razón a Vladímir Putin y no permitir que utilice la controversia en torno a Kosovo como argumento a favor de su propia política en torno a Donbass, en la Unión Europea "quieren obligar a Serbia a reconocer a Kosovo y decir que es una cuestión de consentimiento bilateral, que no es el mismo caso que el ruso [a falta del consentimiento de Kiev], y por lo tanto no aceptarán su argumentación".

Vucic aseguró que su Gobierno seguirá llevando a cabo una política independiente y va a proteger al país, pero no hay garantías de que no aparezca "algún tonto" que pensará en bombardearlos porque Serbia protege su integridad territorial.

"Que quede claro que solo puedo recurrir a cambiar la política de Serbia con una pistola en la sien, y no en la mía, sino en la de nuestros hijos", aseveró Vucic, agregando que no es susceptible a las amenazas y que incluso si se muere mañana, quedarán las carreteras, los ferrocarriles y la política serbia.

"Nuestra postura es una postura moral, sabemos qué son las sanciones, que han bombardeado a Serbia, que no bombardean a Rusia, tanto por los principios y el derecho internacional", expresó.

En ese sentido, el presidente también abordó el tema de las sanciones contra Moscú, al señalar que si bien sufren mucho las consecuencias que supone negarse a imponer las sanciones antirrusas, Serbia no cede ante la presión de la UE porque es "un país independiente".

"El precio que pagamos es enorme, no tenemos acceso al mercado de capitales. Cuando no hay acceso al mercado de capitales, es imposible atender nuestros préstamos", explicó Vucic. "Lucharemos mientras podamos. Estamos sufriendo mucho, pero no le pedimos las gracias a nadie", declaró.