Jan Oberg, nominado al Nobel de la Paz: "La OTAN ha demostrado que no puede garantizar la estabilidad"

"Es una decisión catastrófica, porque los ciudadanos suecos y finlandeses no se beneficiarán de esto", comentó el activista sobre el eventual ingreso de Suecia y Finlandia en la alianza.

El eventual ingreso de Suecia y de Finlandia en la OTAN no fomentaría la seguridad colectiva en el planeta, ya que la "obsoleta" alianza ha demostrado ya que no puede cumplir con sus funciones, expresó este domingo Yan Oberg, director de la Fundación Transnacional de la Investigación para la Paz y el Futuro y nominado para el Premio Nobel de la Paz, en sus comentarios para RT.

"Creo que es una decisión catastrófica, porque los ciudadanos suecos y finlandeses no se beneficiarán de esto", opinó el activista que calificó a la Alianza Atlántica de "organización fallida y obsoleta". "La OTAN ha demostrado ahora que no puede garantizar lo que los contribuyentes están pagando, en particular, la estabilidad, la paz y la seguridad", subrayó.

"Debemos preguntarnos: ¿quién provocó el conflicto?"

Al mismo tiempo, Oberg insta a reflexionar sobre el papel de la alianza en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. "Estamos en la peor crisis desde la creación de la alianza en el mundo y debemos preguntarnos: ¿quién provocó este conflicto?", enfatizó.

El nominado al Nobel recordó que los líderes occidentales aseguraron al último mandatario soviético, Mijaíl Gorbachov, que la OTAN no se expandiría "ni una pulgada" hacia el este, promesa que se niega "en ciertos círculos", pero que "sí se hizo".

"¿Debemos creer que en Finlandia y en Suecia no habrá bases estadounidenses, tropas o algo más permanente?", se preguntó.

Según Oberg, todos los países que se unieron a la alianza en los últimos 20 años "se sometieron a serias presiones". En este sentido, opinó que las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que asegura que cualquier país es bienvenido en el bloque, son una "tontería", porque el ingreso en la alianza es una "política intencionada".

"[Los países miembros] todo el tiempo estaban siendo atraídos por los ejercicios [militares], el dinero, el comercio. Y, fíjense, al contrario de la democracia, no se discute cualquier otra variante a parte del ingreso en la OTAN", subrayó.

"Un desastre intelectual y moral"

En este contexto, también destacó el papel de los medios en la creación de la imagen positiva de la Alianza Atlántica. "Me horroriza que entre el 80 % y el 90 % de los medios apoyen a la OTAN. Hoy en día es difícil salir en los medios con un punto de vista alternativo", agregó Oberg.

"Es un desastre intelectual y moral. Son personas que saben muy poco y actúan sobre el pánico", concluyó el activista.

La expansión nórdica de la alianza

Este domingo, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, anunciaron que el Gobierno ha tomado la decisión de solicitar la membresía en la OTAN. Esa misma jornada, Suecia también aprobó los planes de solicitar el ingreso del país en la alianza, si bien se comprometió a oponerse al despliegue de armas nucleares y bases permanentes del bloque militar en el territorio nacional en el caso de que su solicitud sea aprobada.

Previamente, desde Moscú señalaron que el país percibe la medida como una amenaza, por lo que la actuación del Gobierno ruso dependerá del grado de acercamiento de la infraestructura militar a sus fronteras. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reiteró que "la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza" hacia las fronteras rusas no hace "más estable ni seguro" al mundo, y mucho menos al continente euroasiático.