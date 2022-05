La Casa Blanca responde a Jeff Bezos: "No hace falta ser muy inteligente para entender por qué se opone a los impuestos para los más ricos"

Un portavoz de la Casa Blanca envió un comunicado a The Washington Post después de que el magnate criticara el enfoque de las autoridades para recuperar la economía y combatir la inflación.

La Casa Blanca reaccionó el domingo a un tuit del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el que este mostraba su oposición al plan del presidente Joe Biden para combatir la inflación en EE.UU. que incluye una subida de impuestos para los ciudadanos más ricos.

Las críticas de Bezos al intento de reactivar el programa antiinflacionario 'Build Back Better' ('Reconstruir Mejor') fueron contestadas en un comentario enviado a The Washington Post por el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, quien afirmó no sorprenderse de los motivos del magnate.

"No hace falta ser muy inteligente para entender por qué una de las personas más ricas de la Tierra se opone a una agenda económica para la clase media que recorta algunos de los mayores costes a los que se enfrentan las familias, lucha contra la inflación a largo plazo y se suma a la histórica reducción del déficit que busca el presidente, exigiendo a los contribuyentes y corporaciones más ricos que paguen su parte justa", dijo Bates, destacando que el comentario de Bezos se produjo después de que Biden se reuniera con representantes de sindicatos, incluidos de empleados de Amazon.

En el tuit en cuestión, Jeff Bezos respondía a una publicación que acusaba a la Administración Biden de "no hacer nada para reducir el déficit" presupuestario, pese a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien asegura que su Gobierno "va en camino de reducir el déficit en 1,5 billones de dólares". El magnate criticó el enfoque de las autoridades, señalando que "se esforzaron mucho para inyectar aún más impulso en una economía ya sobrecalentada e inflacionaria".

El programa 'Build Back Better', que tenía que financiarse a través de mayores impuestos para los estadounidenses más ricos, quedó en suspenso después de que el senador demócrata por el estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, afirmara en diciembre de 2021 que no podía apoyarlo. Sin su voto, la principal iniciativa interna del presidente Joe Biden corre serio riesgo de fracasar en el Senado.