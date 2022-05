Una ministra británica recomienda "trabajar más o conseguir un mejor empleo" para afrontar la subida del costo de vida

Una ministra británica desató la polémica con sus declaraciones sobre qué debe hacer la población afectada por el aumento del costo de vida en el Reino Unido, convirtiéndose en blanco de críticas tanto de la oposición laborista como de las redes sociales.

Durante una entrevista en Sky News, Rachel Maclean, ministra de Salvaguardia, sugirió que quienes sufren problemas económicos deben "trabajar más horas o conseguir un mejor empleo". Además, expresó que el Gobierno está concentrado en "acciones a largo plazo" para proteger a la población.

Ante su afirmación, la entrevistadora, Kay Burley, le respondió que hay personas que tienen "tres trabajos". "Están trabajando cada hora que Dios les da y todavía tienen que ir a los bancos de alimentos para conseguir comida, porque no pueden alimentar a sus hijos", explicó.

"Por supuesto, no va a funcionar para la gente que ya tiene tres trabajos", replicó la funcionaria, que agregó: "A menudo hemos escuchado cuando personas enfrentan problemas con su presupuesto que uno de los problemas, y puede que no sea para todos, es sobre poder tomar más horas o cambiar a un trabajo mejor pagado. Es una situación individual que depende de la situación de esa familia en particular".

Poco después, Maclean volvió a ser consultada sobre estas declaraciones en otra entrevista y respondió que sus palabras fueron "sacadas un poco de contexto".

Más allá de su explicación, dirigentes de la oposición manifestaron su rechazo a la propuesta de la ministra. El laborista Peter Kyle, secretario en la sombra norirlandés, sostuvo que la iniciativa de trabajar más y, por lo tanto, "no pasar más tiempo con la familia" está "desconectada de la realidad de la vida de la gente".

Mientras que Tulip Siddiq, secretaria en la sombra del Partido Laborista para el Tesoro, afirmó que "este gobierno conservador no podría estar más desconectado o sin ideas". Por su parte, la diputada liberal demócrata Wendy Chamberlain evaluó: "Millones de familias han tenido que hacer grandes recortes y asumir trabajo adicional para capear la crisis del costo de la vida. Simplemente, no pueden hacer más".

En tanto, en las redes también hubo críticas. "La ministra del Gobierno Rachel Maclean ha explicado que si estás luchando con la crisis del costo de vida, necesitas dejar de ser pobre. ¿Sabías que la mejor manera para dejar de ser pobre es no votar a los conservadores?", expresó una usuaria de Twitter. Otra tuitera definió a sus dichos como "consejos completamente estúpidos e insultantes".

"Me pregunto qué diría Rachel Maclean si todas las enfermeras mal pagadas dejaran la profesión para obtener 'mejores trabajos'", añadió otro internauta.