Condenan a ocho años de cárcel a la actriz de 'Doctor Strange' Zara Phythian por abuso sexual de una menor

La actriz británica Zara Phythian, de 37 años, quien participó en 'Doctor Strange', fue condenada a ocho años de cárcel por el abuso sexual de una menor, anunció este lunes 16 de mayo la Corte de la Corona de Nottingham (Reino Unido). Además, su esposo, Victor Marke, de 59, fue sentenciado a 14 años de cárcel tras ser también hallado culpable del abuso de una segunda adolescente.

De acuerdo con lo revelado durante el juicio, los hechos por los que la pareja fue juzgada ocurrieron "una o dos veces por mes" a partir de 2005, desde que la víctima, a quien daban grandes cantidades de alcohol, tenía 13 años hasta los 15, publicaron medios locales.

En la audiencia, el juez Mark Watson afirmó que creía que los abusos habían sido planeados de antemano y que Marke era la "fuerza impulsora". Sin embargo, le dijo a Phythian que aunque reconoce que fue influenciada por el hombre, ya que al momento de los hechos la actriz tenía cerca de 20 años, no hay elementos para excusarla, ya que ella tomó sus propias "decisiones". "Para entonces, ya tenías éxito por derecho propio. Elegiste desempeñar tu papel", señaló.

Testimonio de la víctima

Durante el proceso se reveló que los abusos comenzaron cuando Phythian invitó a la menor a cumplir "un reto" y le propuso replicar un acto sexual que ella mantenía con Marke. La víctima también declaró que el hombre la amenazó y le ordenó que filmara algunos de los abusos.

"Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo salir de esa situación", relató la víctima, quien agregó: "Hice lo que me pidieron que hiciera. Hicieron que pareciera que era una niña traviesa y me estaban ayudando".

Asimismo, contó que cuando les dijo que no quería volver a estar con ellos, la actriz le respondió: "No vuelvas, estoy quemando tus cosas". Además, acusó a la pareja de haberle robado su "inocencia" y de "corromper" su desarrollo.

Pese a que Phythian y Marke, ambos maestros de artes marciales, negaron los cargos en su contra, fueron hallados culpables de manera unánime por el jurado.