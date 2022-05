La primera ministra de Estonia insta a los líderes mundiales a dejar de llamar a Putin

Al ser preguntada sobre la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos con Moscú, Kaja Kallas aseveró que ella no ve "ningún sentido en hablar" con el presidente ruso.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha instado a los políticos mundiales a dejar de llamar a Vladímir Putin para que la atención internacional no le impida al presidente ruso percibir que se encuentra "aislado".

"Siento que, si todo el mundo lo llama constantemente, no recibe el mensaje de que está aislado. Entonces, si queremos transmitir el mensaje de que en realidad 'está aislado', no lo llamen, no tiene sentido", reiteró Kallas este lunes durante su entrevista con EURACTIV.

De acuerdo a Kallas, el mandatario ruso "siente que es el centro de atención porque todos quieren hablar con él", y señala que, en su opinión, estas conversaciones telefónicas no dan "ningún resultado" y no conllevan "signos de desescalada".

Al ser preguntada sobre la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos con Moscú, la primera ministra aseveró que ella no ve "ningún sentido en hablar" con Putin.

Entre las recientes conversaciones telefónicas que el presidente ruso mantuvo con líderes occidentales, se encuentra la de su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, que tuvo lugar el pasado sábado y en la que las partes intercambiaron "francamente" sus opiniones sobre la decisión de Helsinki de solicitar el ingreso a la OTAN, así como abordaron también el tema del actual conflicto con Kiev.

El día anterior, Putin recibió la llamada del canciller de Alemania, Olaf Scholz, durante la cual ambos líderes debatieron sobre la situación en Ucrania, con un énfasis especial en asuntos humanitarios.

Asimismo, a principios de mayo, el mandatario ruso habló por teléfono con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para continuar con "el intercambio de opiniones sobre la situación en Ucrania", entre otros asuntos.