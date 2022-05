El Kremlin: "Parece que la mera existencia de Rusia es causa de molestia en Occidente, y están listos para hacer todo para impedir nuestro desarrollo"

El portavoz presidencial ruso destacó que Moscú pidió detener la expansión de la OTAN e invitó acordar nuevos principios de seguridad, pero los países occidentales no han querido escuchar.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró este martes que parece que "la mera existencia de Rusia es causa significativa de molestia para Occidente".

El vocero recordó que Moscú se expresaba en contra del despliegue de misiles de países occidentales cada vez más cerca de las fronteras rusas y la expansión de la OTAN, porque sentía el peligro a causa de estas acciones, así como invitaba acordar nuevos principios de seguridad y llegar a un acuerdo para que no haya "medidas de discriminación en la economía, en el comercio". Sin embargo, Occidente "no escuchaba mucho".

"A veces parece que la mera existencia de Rusia es causa significativa de molestia para el conjunto de Occidente, y están listos para [hacer] todo para no permitirnos desarrollar [el país] como queremos y vivir como queremos", afirmó.

Peskov habló también sobre las guerras informáticas, haciendo hincapié en que no se puede abordar el tema fuera "del contexto general de la guerra híbrida". "No son solo asesores militares estadounidenses, británicos quienes dicen a los nacionalistas ucranianos con armas qué hacer, que les dan información de inteligencia. No, se trata también de una guerra diplomática, una guerra política e intentos de aislarnos del mundo, una guerra económica", destacó.