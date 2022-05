¿Quién estaría detrás de las amenazas de muerte en contra de Gustavo Petro en Colombia?

El nombre de Soacha, un municipio del departamento de Cundinamarca, vuelve a relacionarse con la violencia en Colombia. Esta ciudad, cercana a Bogotá, quedó fijada en la memoria del país por dos hechos: el asesinato de un candidato presidencial y el lugar de donde desaparecieron jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros muertos en combate.

La voz de alerta fue activada por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en una visita a esa entidad, como parte de su campaña presidencial. Desde allí le puso nombre a quien estaría detrás de las supuestas amenazas de muerte en su contra, a pesar de que la veracidad de su acusación ha sido puesta en duda.

Esta advertencia causa especial conmoción en Soacha porque hace casi 33 años, el 18 de agosto de 1989, fue asesinado por sicarios contratados por el Cartel de Medellín, el candidato liberal Luis Carlos Galán, antes de comenzar un evento electoral, con miras a las elecciones presidenciales de 1990.

¿Qué denunció Petro?

El pasado domingo, desde la plaza principal de Soacha Parque, Petro mencionó a alias 'Calzones', el hombre que estaría detrás de un supuesto atentado en su contra. Además, habló sobre sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y actividades delictivas.

El aspirante a la presidencia dijo que César Augusto Giraldo, alias 'Calzones', un empresario y hacendado de Pereira, capital del departamento de Risaralda, sería el jefe de campaña de "Duque 2", con referencia al candidato del gobernante Centro Democrático, Federico 'Fico' Gutiérrez.

El abanderado del Pacto Histórico aseguró que 'Calzones' obtuvo su reputación "por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes" y por dirigir los préstamos 'gota a gota', un tipo de financiamiento informal otorgado por organizaciones criminales con intereses leoninos, cuyo cobro se hace a través de coacción y amenazas.

Como parte de las acusaciones que salpican a su principal oponente, Petro relacionó la supuesta alianza de Gutiérrez con 'Calzones' con la de Iván Duque y el fallecido narcotraficante José 'Ñeñe' Hernández, señalado de haber comprado votos para el aspirante del Centro Democrático en 2018, a pesar de que esto ha sido negado de manera reiterada por el actual mandatario.

"Si alias 'Calzones' logra su cometido, 'Duque 2' será presidente, así como 'Duque 1' fue presidente por alias 'El Ñeñe", agregó Petro.

Se anuncia un atentado

El también exalcalde mayor de Bogotá dijo desde Ocaña que no pudo realizar un acto de campaña en una plaza de Pereira porque habría sido amenazado: "Decían que me iban a matar, una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada, a punta de revolver, al 20 % diario para que alias 'Calzones' se vuelva millonario", sostuvo.

En las redes circularon las imágenes del fuerte dispositivo de seguridad que acompañó al aspirante izquierdista durante su acto proselitista en ese municipio colombiano, ubicado a unos 25 kilómetros de la capital.

Nada impidió que @petrogustavo llegara a cumplirle a Soacha. Aquí está, muy custodiado, pero dándole la cara a la ciudadanía, hablándole a la gente. La violencia, dice Petro justo ahora, no puede seguir convirtiendo a Colombia en una gran fosa común. Merecemos vivir en paz. 🕊 pic.twitter.com/TjNkO84Cpm — Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 15, 2022

Ya el pasado 2 de mayo, el aspirante a la silla presidencial anunció a través de un comunicado que suspendería su gira por el Eje Cafetero, compuesto principalmente por los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, porque le habrían advertido sobre el pago a bandas de sicarios para su "eliminación física". En esa oportunidad dijo que "el grupo narcoparamilitar La Cordillera" estaría detrás del atentado en su contra.

Lamentable que tenga que suspender la gira del eje cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado. pic.twitter.com/4dZMaD7Y9C — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2022

Los trinos de Petro

En correspondencia con su denuncia en Soacha, Petro escribió un par de tuits que volvieron a apuntar hacia la supuesta relación entre Giraldo y Gutiérrez. El candidato insiste en señalar que la "articulación de la política con el crimen ha sido una constante del movimiento político".

"Aquí ve usted cómo el dueño del 'gota gota' se junta con el que quiere ser presidente. ¿Cree usted que Colombia será mejor si este tipo de personas la dirigen?", se preguntó.

La articulación de la política con el crimen ha sido una constante del movimiento político que nos controvierte.Aquí ve usted cómo el dueño del "gota gota" se junta con el que quiere ser presidente. ¿Cree usted que Colombia será mejor si este tipo de personas la dirigen? https://t.co/mXr2Hrky4z — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2022

En otra interacción estableció un vínculo entre los préstamos 'gota a gota' y el uribismo, y lanzó una promesa de campaña. "El veneno contra la economía popular que implica pagar 20 % diario de interés. Por eso Pereira no progresa. Nosotros le entregaremos a la economía popular créditos baratos para impulsar la producción".

El gota a gota y el uribismo. El veneno contra la economía popular que implica pagar 20% diario de interés.Por eso Pereira no progresa. Nosotros le entregaremos a la economía popular créditos baratos para impulsar la producción. https://t.co/ZLS4qqlqoT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2022

La respuesta de 'Calzones'

'Calzones' negó tajantemente los señalamientos de Petro y ha advertido que ejercerá acciones legales en su contra. Sin embargo, su orientación política no es un secreto, pues en una nota de El Espectador se afirma que fue el fundador del Centro Democrático en Risaralda y que ha sido presentado como coordinador del partido y delegado especial del expresidente Álvaro Uribe para esa entidad.

"Me extraña, queda uno muy preocupado", dijo el empresario a Semana, al hablar sobre las aseveraciones del candidato opositor. Giraldo sostuvo que "nunca atentaría contra nadie" y que no tiene antecedentes judiciales.

"Yo creo que usted, doctor Gustavo Petro, está equivocado (...) decir que voy a atentar es una infamia, un tema muy delicado", agregó.

Ni con los paramilitares ni con el narcotráfico

Aunque el empresario no niega sus nexos con el uribismo, desmintió que fuera el jefe de campaña del abanderado del partido derechista. "Yo en la campaña del doctor Federico ni he estado y muy poco he apoyado. Mi hijo de 24 años ha estado ayudando con ese tema. Es como el único vínculo con esa campaña", alegó.

Esta afirmación ha sido corroborada por el jefe de debate de Gutiérrez, Luis Felipe Henao, quien negó no conocerlo y tildó de "mentiras" la información aportada por Petro, recoge RCN.

Giraldo también descartó que existieran vínculos con el grupo narcoparamilitar La Cordillera y con los préstamos 'gota a gota'.

Sobre la investigación que tiene abierta por negocios con José Luis Vallejo Tangarife, un narcotraficante extraditado a los EE.UU., 'Calzones' aseguró que le había comprado dos propiedades, pero que supuestamente desconocía la fuente de sus ingresos.

¿Qué han hecho las autoridades?

Frente a las denuncias de Petro, la Policía Nacional contactó al jefe del esquema de seguridad del candidato para coordinar posibles acciones adicionales para garantizar su protección, recoge RCN.

Anteriormente, el director esa institución, Jorge Luis Vargas, había expresado que el líder del Pacto Histórico contaba con uno de los esquemas de seguridad más fortalecidos del país.

Asimismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que se incrementarían los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección para "garantizar los desplazamientos y de igual forma medidas para concentraciones en plaza pública".

"El mensaje del presidente que le transmitimos es que están todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad, no solamente de Petro, sino de todos los candidatos", manifestó, según El Tiempo.

La primera vuelta de las elecciones en Colombia se realizará el próximo domingo 29 de mayo, en un polarizado panorama electoral en el que se espera que Petro y Gutiérrez pasen al balotaje.