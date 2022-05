"Ser neutral es un concepto falso": Borrell dice a países balcánicos que tener vínculos con Rusia "es incompatible con un futuro conjunto con la UE"

Citando expresamente a Serbia, el jefe de la diplomacia europea pidió a los países que no lo hayan hecho todavía "implementar las sanciones" contra Moscú tan pronto como puedan.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró este lunes que los países balcánicos no deben mantener una postura neutral respecto a Rusia.

Después de que los ministros de Exteriores de la UE abordaran con sus homólogos de los Estados de los Balcanes occidentales el futuro de estos países "en su camino hacia la Unión Europea", Borrell destacó que el bloque comunitario aprecia "las elecciones estratégicas y valientes" de aquellos socios que apoyaron la "política exterior y sanciones" de Bruselas.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia europea, se espera que los futuros miembros de la UE "se comprometan con los valores europeos y la política exterior europea", agregando que "los países que no lo han hecho todavía, y Serbia es uno de ellos", deberían "implementar las sanciones" contra Rusia "tan pronto como puedan".

"Esperamos de los candidatos, de nuestros socios, que se alineen completamente con nuestra política exterior", reiteró.

"Para mí, está claro […] que mantener vínculos estrechos con el régimen de [Vladímir] Putin ya no es compatible con construir un futuro conjunto con la Unión Europea. Ambas cosas al mismo tiempo no son compatibles. Ser neutral hoy con respecto a la guerra en Ucrania es un concepto falso", afirmó Borrell.

Recientemente, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, declaró que su país está pagando un alto precio por negarse a imponer sanciones a Moscú por su operación militar en Ucrania.

Según el mandatario, después que Belgrado rechazara sumarse a las sanciones antirrusas, su nación enfrenta una serie de difíciles problemas. "No podemos aparecer en el mercado abierto de capitales, no somos un país de la OTAN ni de la Unión Europea, no hemos impuesto sanciones a Rusia", resumió.